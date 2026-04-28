Bé gái bị bỏ rơi kèm 1 triệu đồng

Chiều 28/4, UBND phường Vinh Phú (Nghệ An) đã phát đi thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 8h cùng ngày, nhân viên y tế phát hiện một bé gái bị bỏ rơi tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (đóng trên địa bàn phường Vinh Phú). Sự việc nhanh chóng được báo cáo đến chính quyền và công an phường sở tại.

Bé gái bị bỏ rơi (Ảnh: Hồng Vân).

Bé gái nặng khoảng 3kg, không phát hiện có dị tật hay vấn đề về sức khỏe. Khu vực cháu bé bị bỏ rơi cơ quan chức năng cũng phát hiện chiếc làn nhựa chứa quần áo sơ sinh, sữa bột, nước rửa bình sữa, tăm bông cùng 1 triệu đồng. Tờ giấy viết tay nghi người thân để lại thể hiện cháu bé sinh ngày 17/4.

UBND phường Nghi Phú tạm thời giao cháu bé cho Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm thân nhân của bé.

Theo thông báo của UBND phường Vinh Phú, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi thông báo, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Tối cùng ngày, chưa có người thân nào của bé gái đến nhận nhưng một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Hà Tĩnh đã liên hệ với đại diện chính quyền phường Vinh Phú mong muốn được nhận nuôi cháu bé.