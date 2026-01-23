Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trên vỉa hè giữa trời rét 10 độ C

Sáng 23/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo về việc có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Trần Phú.

Theo vị lãnh đạo, sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã cử người tới hiện trường, đưa cháu bé vào Trạm y tế thuộc phường Đồng Tâm cũ để chăm sóc.

Hình ảnh được cho là người phụ nữ bế theo bé gái sơ sinh trên đường Trần Phú, sau đó đã bỏ rơi cháu bé (Ảnh: Yên Bái).

"Qua kiểm tra, cháu bé sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi, là bé gái. Chúng tôi đang làm các thủ tục để đưa cháu vào trung tâm bảo trợ bởi hiện nay chưa có ai nhận nuôi cháu", vị lãnh đạo phường Yên Bái nói.

Bé gái khoảng 2 tháng tuổi (Ảnh: Yên Bái).

Sáng nay, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh một cháu bé sơ sinh bị một người phụ nữ đeo khẩu trang bế trên đường Trần Phú, phường Yên Bái. Thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 5h27 cùng ngày, nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 độ C.

Người đăng tải bài viết cho hay, người phụ nữ sau đó đã bỏ lại cháu bé nằm trên vỉa hè rồi rời đi.