Bất ngờ với quy mô hoạt động của cơ sở mủ cao su "mọc chui"

Theo phản ánh của người dân, cơ sở chế biến mủ cao su của ông N.N.T. tại tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, phường Đăk Bla (phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi, đã hoạt động gần 10 năm, phát tán mùi hôi nồng nặc. Dù cử tri đã nhiều lần kiến nghị, cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Phóng viên ghi nhận cơ sở nêu trên của ông T. được xây dựng kiên cố, rộng hàng nghìn mét vuông. Bên trong, gần 10 công nhân đang làm việc, nhiều bể chứa mủ cao su sủi bọt, tràn ra ngoài, nước thải bốc mùi hôi thối khó chịu.

Xưởng chế biến mủ cao su hoạt động trái phép ở phường Đăk Bla (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông N.T.V., một người dân địa phương, chia sẻ: "Hàng ngày, tôi đi làm rẫy sát cơ sở này đều chịu tra tấn bởi mùi hôi nồng nặc. Nhiều lúc, tôi phải bịt mấy khẩu trang để làm việc". Người dân mong muốn cơ sở được di dời vào khu công nghiệp hoặc phải xử lý triệt để mùi hôi.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đăk Bla, xác nhận phản ánh của người dân là chính xác. Cơ sở của ông T. có quy mô khoảng 1.000m2, được xây dựng trên đất nông nghiệp từ hơn 10 năm nay mà không có các giấy phép liên quan đến hoạt động chế biến mủ cao su và hồ sơ môi trường theo quy định.

"Bước đầu, phường đã yêu cầu cơ sở trên dừng hoạt động để làm rõ các hành vi. Phường kiên quyết xử lý nghiêm, cơ sở muốn hoạt động lại phải đảm bảo các thủ tục, nhất là hồ sơ về môi trường, tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh", ông Hùng nhấn mạnh.

Người dân phản ánh quá trình chế biến mủ cao su tại phường Đăk Bla phát ra mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tương tự, tại xã Đăk Rơ Wa (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi, cũng tồn tại xưởng chế biến mủ cao su rộng hơn 2.000m2 của ông B.Đ.T. (thôn 3).

Đoàn liên ngành của UBND xã Đăk Rơ Wa đã kiểm tra và ghi nhận lượng mủ cao su tươi lớn đang được tập kết, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nước thải có màu đen xám, chảy tràn ra môi trường xung quanh.

Ông Phan Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa, cho biết toàn bộ diện tích đất mà ông B.T.T. xây dựng cơ sở đều thuộc quy hoạch đất nông nghiệp.

Chủ cơ sở cũng không xuất trình được các hồ sơ liên quan đến việc chế biến cao su, xử lý nước thải. Xã đã yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động và bổ sung đầy đủ hồ sơ liên quan đến sản xuất, đất đai, xây dựng và môi trường.

Lãnh đạo xã Đăk Rơ Wa bất ngờ khi cơ sở chế biến mủ cao su được xây dựng kiên cố, rộng lớn trên đất nông nghiệp (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Nam thừa nhận, do bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động và cán bộ luân chuyển, lãnh đạo xã chưa nắm bắt kịp thời để xử lý các vi phạm này.

"Khi kiểm tra, tôi rất bất ngờ khi cơ sở chế biến mủ cao su này được xây dựng rộng lớn ngay trên đất nông nghiệp. Sắp tới, xã sẽ phối hợp đơn vị liên quan để xác định rõ hành vi nhằm đưa ra mức xử phạt theo quy định", ông Nam khẳng định.