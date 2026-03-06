Người phụ nữ trình báo công an khi bất ngờ nhận nửa tỷ đồng vào tài khoản

Ngày 6/3, Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết đã hỗ trợ người dân trả lại số tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, tài khoản ngân hàng của chị Trần Thị Trang (SN 1976, trú tại thôn A Rông Trên, xã La Lay) bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng.

Công an hỗ trợ người dân trả lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi kiểm tra, chị Trang nhận thấy không có người quen nào chuyển số tiền lớn như trên nên chủ động đến Công an xã La Lay trình báo, nhờ hỗ trợ. Cùng thời điểm, Công an xã La Lay tiếp nhận thông tin chị Lê Thị Hà (SN 1974, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về việc chuyển nhầm 500 triệu đồng.

Công an xã La Lay phối hợp ngân hàng kiểm tra và xác định số tiền 500 triệu đồng trong tài khoản của chị Trang là do chị Hà chuyển khoản nhầm. Lực lượng công an đã hỗ trợ để chị Trang chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho chị Hà.