Báo tin người đổ rác bừa bãi, nhận ngay 1 triệu đồng

Ngày 20/8, ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), cho biết địa phương đang triển khai Đề án tổng thể quản lý rác thải và bảo vệ môi trường, trong đó hỗ trợ 1 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin giúp xác định tổ chức, cá nhân đổ rác sai quy định.

Theo ông Tuấn, đây là mô hình do phường chủ động xây dựng. Thay vì chỉ xử lý từng điểm rác phát sinh như trước đây, đề án đang hướng đến việc kiểm soát toàn bộ quá trình từ phát hiện, giám sát đến xử lý khi huy động người dân tham gia bảo vệ môi trường.

Phường Hòa Khánh lắp đặt các biển cảnh báo và camera tại các điểm nóng về đổ rác sai quy định (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi phát hiện hành vi đổ rác trái quy định, người dân có thể cung cấp thời gian, địa điểm, hình ảnh, video, thông tin về người, phương tiện, biển số xe (nếu có) và loại, khối lượng chất thải ước tính.

Nếu thông tin chính xác, xác thực và trực tiếp giúp cơ quan chức năng xác định được người vi phạm để xử lý, người cung cấp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/vụ việc.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh cho biết danh tính người cung cấp thông tin được bảo mật nhưng lưu ý người dân không dùng thông tin sai sự thật, hình ảnh hoặc video cắt ghép, làm sai lệch nội dung nhằm nhận hỗ trợ.

Ông Tuấn thông tin thêm, bên cạnh cơ chế này, phường Hòa Khánh đã lắp đặt 14 camera tại các điểm nóng về đổ rác. Hình ảnh vi phạm được sử dụng để xử lý, công khai trên các kênh thông tin nhằm tăng tính răn đe. Địa phương cũng lập 3 tổ công tác phản ứng nhanh để tuần tra, xử lý vi phạm tại hiện trường.

Phường Hòa Khánh cũng đề xuất bổ sung điểm trung chuyển, tập kết rác cồng kềnh và triển khai dịch vụ thu gom loại rác này tại nhà.

Trước đó, UBND thành phố đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn, lắp đặt camera giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi xả thải, đổ trộm rác thải.

Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác thải được chỉ đạo phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh do báo chí, mạng xã hội phản ánh.