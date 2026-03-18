Báo Dân trí đạt giải Khuyến khích giải báo chí về xây dựng Đảng của Hà Nội

Chiều 17/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 6/12/2025, đã có hơn 320 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí gửi tham dự giải. Cơ cấu tác phẩm khá toàn diện với hơn 80 tác phẩm báo in, 200 tác phẩm báo điện tử, 6 tác phẩm phát thanh và gần 30 tác phẩm truyền hình.

Bên cạnh 7 cơ quan báo chí (cũ) của TP Hà Nội, giải còn thu hút sự tham gia của 29 cơ quan báo chí trung ương, bộ, ngành và địa phương, trong đó có nhiều cơ quan báo chí lớn, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải cũng như sự quan tâm sâu sắc của báo chí cả nước đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thủ đô.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự cũng được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu lý luận và thực tiễn, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả (Ảnh: Vương Vân).

Các tác giả đã lựa chọn nhiều góc tiếp cận đa dạng, từ phản ánh thực tiễn cơ sở, phân tích chính sách đến giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung các tác phẩm tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng, như: Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Luật Thủ đô; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,...

Một điểm nổi bật của giải năm nay là sự phát triển mạnh mẽ của các tác phẩm báo điện tử với nhiều hình thức thể hiện hiện đại như Megastory, Emagazine, đồ họa thông tin và video. Qua đó, góp phần làm phong phú cách truyền tải thông tin, giúp các nội dung về xây dựng Đảng trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn đối với bạn đọc.

Cùng với việc thu hút nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, công tác chấm giải được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với Hội Nhà báo thành phố tổ chức chặt chẽ, khoa học theo đúng quy định của thể lệ giải.

Từ ngày 12 đến 23/12/2025, Hội đồng Sơ khảo đã tiến hành chấm vòng sơ khảo, lựa chọn 80 tác phẩm của 30 cơ quan báo chí vào vòng chung khảo, trong đó, có 44 tác phẩm của các cơ quan báo chí Hà Nội và 36 tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 34 tác phẩm báo chí tiêu biểu để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải C Chuyên đề và 15 giải Khuyến khích.

Trong đó, loạt bài Những đảng viên "cầm tay chỉ việc" của nhóm tác giả Nguyễn Hải - Bạch Huy Thanh báo Dân trí đã đạt giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, đánh giá năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong quá trình phát triển của Thủ đô.

Đảng bộ Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và phong cách lãnh đạo theo tinh thần: hành động, thực chất, hiệu quả.

Nhấn mạnh những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, với trách nhiệm chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và tâm huyết đối với thủ đô, các cơ quan báo chí Trung ương và của thủ đô đã bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Đồng thời, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh toàn diện những nỗ lực đổi mới của cấp ủy, chính quyền, đồng thời đã phát hiện và lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến cũng như những điểm còn hạn chế, những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thủ đô.