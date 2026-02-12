Bản làng có đường mới sau gần 8 tháng bị lũ chia cắt

Trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho bản Cha Nga và toàn xã Mỹ Lý (Nghệ An). Nước lũ dâng cao không chỉ cuốn trôi nhiều hạng mục hạ tầng mà còn phá hủy hoàn toàn tuyến đường nối bản Cha Nga với trung tâm xã, đẩy khu dân cư vùng biên này vào tình cảnh bị chia cắt.

Với địa hình hiểm trở, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào giao thông đường bộ và đường sông, việc tuyến đường bị phá hủy đã gây ra vô vàn khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tiếp cận y tế và giáo dục.

Lũ lớn tháng 7/2025 cuốn trôi tuyến đường độc đạo vào bản Cha Nga (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong suốt thời gian bị chia cắt, chính quyền địa phương và người dân đã phải nỗ lực mở một lối đi tạm xuyên rừng từ xã Bắc Lý vào bản Cha Nga. Tuyến đường tạm dài khoảng 6km đầy hiểm trở với những đoạn băng rừng, lội suối, dốc trơn trượt, chỉ có thể đi bộ hoặc xe máy, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau nhiều tháng kiên trì, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chính quyền xã Mỹ Lý đã huy động tổng lực máy móc, nhân lực từ các đoàn thể, dân quân, công an, bộ đội biên phòng và người dân địa phương để mở tuyến đường mới.

Lực lượng chức năng đo đạc, khảo sát tuyến đường mới vào bản Cha Nga (Ảnh: Lương Văn).

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết tuyến đường mới có tổng chiều dài hơn 20km. Trong đó, đoạn khó khăn nhất dài khoảng 6km, nối từ bản Tám Thang (xã Bắc Lý) vào bản Cha Nga đã được mở rộng từ lối mòn cũ và thi công liên tục trong hơn một tháng.

“Con đường cũ vào bản Cha Nga sau cơn lũ tháng 7/2025 đã bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn lại dốc đá dựng đứng, không thể đi lại. Thời điểm đó, người dân muốn ra ngoài chủ yếu phải đi thuyền trên sông Nậm Nơn. Trước tình thế cấp bách, xã đã huy động tổng lực mở đường mới để bà con có lối đi ổn định”, ông Bảy nhấn mạnh.

Việc thông tuyến đường vào bản Cha Nga có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống của 94 hộ dân với hơn 450 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Khi tuyến đường được khơi thông, việc đi lại, vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất, và mua sắm Tết của người dân trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

“Sau gần 8 tháng bị chia cắt, nay có đường đi lại ổn định, bà con rất phấn khởi. Trẻ em đến trường thuận tiện hơn, người ốm đau đi khám, chữa bệnh cũng đỡ vất vả”, ông Bảy chia sẻ.

Con đường mới nối từ trung tâm xã Bắc Lý vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Ảnh: Lương Văn).

Hiện nay, trong điều kiện mùa khô, xe máy và ô tô tải đã có thể lưu thông vào bản Cha Nga. Tuy nhiên, người dân vẫn duy trì việc sử dụng thuyền trên sông Nậm Nơn như một phương tiện di chuyển song hành, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Chính quyền địa phương cho biết, thời gian tới xã Mỹ Lý sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để gia cố những điểm xung yếu trên tuyến đường, hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Những ngày cuối năm, khi con đường được thông tuyến, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa về bản vùng biên Cha Nga, mang theo niềm vui, sự yên tâm và hy vọng về một năm mới ổn định hơn sau thiên tai.