Chính phủ cắt giảm loạt thủ tục về tài chính, xây dựng, ngân hàng

Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, theo yêu cầu của Chính phủ, phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; tăng tính chủ động của chính quyền địa phương.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Chính phủ yêu cầu tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Với tinh thần đó, Nghị quyết 24 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 7 bộ, ngành:

1. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, liên quan trình tự, thủ tục cấp mới và sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, cũng được đơn giản hóa.

2. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước.

Theo đó, Chính phủ quyết định không thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài; đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng được áp dụng với lĩnh vực lưu trữ, an toàn vệ sinh lao động, việc làm, người có công…

3. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong lĩnh vực chứng khoán, dịch vụ tài chính, bao gồm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, quản lý giá cũng được đơn giản hóa. Ngoài ra, Chính phủ quyết định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, quản lý bảo hiểm…

4. Phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, theo hướng phân cấp thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, quản lý chất lượng công trình cũng được Chính phủ cắt giảm, bãi bỏ.

5. Phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết và đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí nước ngoài, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

6. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp theo hướng không thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực quản tài viên, đồng thời quy định về trách nhiệm hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

7. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng, hoạt động thanh toán…

Cùng với đó, Chính phủ cắt giảm nhiều điều kiện sản xuất, kinh doanh liên quan hoạt động kinh doanh; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước 1/3/2027.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 29/4 đến trước 1/3/2027.

Trường hợp quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định của nghị quyết này.