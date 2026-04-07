Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước được Quốc hội khóa XVI thông qua trong phiên họp chiều 7/4, tại kỳ họp thứ nhất.

Theo nghị quyết được thông qua, bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Phó Chủ tịch nước với số phiếu tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở An Giang, là Thạc sĩ Quản lý công. Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Sau quá trình làm giáo viên tại địa phương, bà Xuân trải qua thời gian dài công tác ở Tỉnh ủy An Giang.

Bà từng đảm nhận các chức vụ như chuyên viên ở Văn phòng Tỉnh ủy An Giang; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Sau giai đoạn giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cuối năm 2013, bà đảm nhận cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10/2015.

Sau hơn một nhiệm kỳ giữ chức vụ này, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân cũng là nữ lãnh đạo có 2 lần đảm nhận cương vị Quyền Chủ tịch nước trong những giai đoạn chức danh này chờ kiện toàn, lần thứ nhất từ 18/1/2023 đến 1/3/2023 và lần thứ hai từ 21/3/2024 đến 21/5/2024.

Đến giữa năm 2025, bà Xuân tiếp tục giữ cương vị Phó Chủ tịch nước và được bầu làm Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV hồi đầu năm 2026, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.