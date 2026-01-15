Bà Hà Nhật Lệ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Ngày 15/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 40 để tiến hành công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở tờ trình của HĐND tỉnh, kỳ họp đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ do chuyển công tác khác.

HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết cho thôi chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Hùng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng do chuyển công tác khác.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ (Ảnh: Báo Chính phủ).

Đồng thời kỳ họp cũng phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Hải Lưu; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông La Văn Hồng do chuyển công tác khác.

Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách đối với ông Dương Hùng Dũng; bầu chức vụ Trưởng ban Văn hóa - xã hội đối với ông La Văn Hồng.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.