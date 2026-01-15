Bà Hà Nhật Lệ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
(Dân trí) - Với tổng số 39/44 phiếu đồng ý, bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 15/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 40 để tiến hành công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Trên cơ sở tờ trình của HĐND tỉnh, kỳ họp đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ do chuyển công tác khác.
HĐND tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ.
Bên cạnh đó, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết cho thôi chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Hùng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng do chuyển công tác khác.
Đồng thời kỳ họp cũng phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Hải Lưu; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông La Văn Hồng do chuyển công tác khác.
Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách đối với ông Dương Hùng Dũng; bầu chức vụ Trưởng ban Văn hóa - xã hội đối với ông La Văn Hồng.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bà Hà Nhật Lệ, sinh năm 1975, quê xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Thạc sĩ Quản lý công (Học viện Hành chính Quốc gia).
Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, bà Hà Nhật Lệ từng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng; Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc (cũ); Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.