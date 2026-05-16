Ba cháu nhỏ tử vong trên sông, một nạn nhân đang mất tích

Tối 16/5, lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 cháu nhỏ gặp nạn. Cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đã trục vớt được thi thể của 3 cháu.

"Các đơn vị đang khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân đang mất tích trên sông Bánh Lái", vị lãnh đạo thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, 4 học sinh gồm em N.A.H. (9 tuổi), N.B.P. (11 tuổi), N.G.B. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi), cùng trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau đi tắm mát tại sông Bánh Lái, đoạn qua thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh không may bị mất tích.

Không thấy các con về nhà, người thân đi tìm và phát hiện đồ đạc của các em trên bờ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể 3 cháu. Riêng nạn nhân còn lại là N.B.P. đang được các đơn vị khẩn trương tìm kiếm.