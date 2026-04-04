9 tháng sau khi bị chó cắn, người đàn ông ở Tây Ninh tử vong

Ngày 4/4, UBND xã Mỹ An (Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông tử vong nghi do bệnh dại, nạn nhân là ông P.V.H. (55 tuổi, ngụ ấp 7).

Theo điều tra dịch tễ, khoảng tháng 6/2025, ông H. sang nhà anh trai ở ấp 6, xã Mỹ An, và bị chó của gia đình này cắn vào ngón tay trái, gây chảy máu. Chủ con chó (anh trai ông H.) vào can ngăn cũng bị cắn. Khoảng 6 ngày sau, con chó chết. Thời điểm cắn người, con chó chưa được tiêm phòng dại.

Người dân đưa chó đi tiêm phòng dại ở Tây Ninh (Ảnh: CTV).

Sau khi bị cắn, ông H. dùng ớt và đất đắp lên vết thương. Ông có đi tiêm phòng dại, nhưng chỉ tiêm một mũi, không đủ phác đồ. Người anh trai không tiêm phòng.

Đến ngày 30/3, ông H. xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, sợ gió, nuốt khó nên được gia đình đưa lên bệnh viện ở TPHCM. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, suy hô hấp. Ngày 2/4, nhận thấy tiên lượng nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn xã Mỹ An chưa ghi nhận bệnh dại trên chó, mèo.

Sau khi cắn người, con chó trên đã bị gia đình chôn sau vườn và không báo cơ quan chức năng.

Ngày 2/4, anh trai của ông H. được xét nghiệm bệnh dại, kết quả âm tính. Hai con chó khác trong nhà vẫn khỏe mạnh, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Cơ quan chức năng đã hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phun khử trùng khu vực, đồng thời vận động người dân không thả rông chó, mèo và tiêm phòng dại đầy đủ, đúng định kỳ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tây Ninh ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại.