7 chú hổ ôm đá lạnh, ngâm nước tránh nóng

Duy trì nguồn nước sạch cho “chúa sơn lâm”

Bảy cá thể hổ tại Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị được phát hiện, thu giữ trong một vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An.

Năm 2022, VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã chuyển giao 7 cá thể hổ cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Một trong 7 cá thể hổ đang được nuôi dưỡng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Tiến Thành).

Được chăm sóc kỹ lưỡng với chế độ dinh dưỡng phù hợp, theo dõi sức khỏe thường xuyên, các cá thể hổ tại Phong Nha - Kẻ Bàng đến nay phát triển tốt, thể trạng ổn định, thích nghi với môi trường nuôi dưỡng.

Công tác chăm sóc hổ luôn được cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Phong Nha - Kẻ Bàng, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (cơ sở bảo tồn) đặc biệt quan tâm, nhất là thời điểm nắng nóng hiện nay.

Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, cán bộ công tác lâu năm tại cơ sở bảo tồn, nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của động vật hoang dã, đặc biệt là loài hổ. Hổ là động vật ăn thịt cỡ lớn, có thân nhiệt ổn định nhưng khả năng thoát nhiệt kém hiệu quả do cơ thể phủ lớp lông dày.

Những ngày nhiệt độ tăng cao, hổ thường có biểu hiện nằm nghỉ nhiều, giảm vận động, thở gấp và tìm đến nơi có nước hoặc bóng cây để làm mát cơ thể. Nếu không được chăm sóc phù hợp, “chúa sơn lâm” có thể bị ảnh hưởng sinh lý, mất nước, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hổ ngâm mình trong bể nước, chơi đùa với thùng nhựa (Ảnh: Cơ sở bảo tồn cung cấp).

Để chống nóng cho hổ, cơ sở bảo tồn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong quy trình chăm sóc. Trong đó có việc duy trì bể tắm của hổ luôn đầy nước sạch. Nguồn nước uống cho hổ luôn được thay mới và bổ sung hằng ngày.

Bên cạnh đó, nhân viên chăm sóc cũng thường xuyên theo dõi biểu hiện sinh lý, vệ sinh chuồng trại và triển khai nhiều biện pháp làm giàu môi trường để giúp hổ giải nhiệt hiệu quả.

“Hổ vốn thích ngâm mình trong nước, đặc biệt vào mùa hè. Việc này giúp chúng giảm thân nhiệt tự nhiên, hạn chế căng thẳng và kích thích các hành vi sinh học gần với môi trường hoang dã. Hổ còn rất thích thú vui đùa cùng thùng nhựa, cành lá cây được bố trí trong chuồng”, ông Hùng chia sẻ.

Bổ sung đá lạnh vào khẩu phần ăn

Một hình thức làm giàu môi trường cho hổ đang được cơ sở bảo tồn áp dụng hiệu quả là bổ sung đá lạnh vào khẩu phần ăn của hổ. Thức ăn được đặt cùng đá lạnh hoặc cấp đông nhẹ không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn tạo cảm giác mát cho động vật khi ăn. Nhiều cá thể hổ tỏ ra hứng thú, chơi đùa với đá lạnh trước khi ăn, từ đó kích thích vận động và giảm sự nhàm chán trong môi trường nuôi nhốt.

Cơ sở bảo tồn còn lắp đặt hệ thống vòi phun sương tại chuồng nuôi hổ nhằm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh. Đây là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc điều hòa nhiệt độ.

Chú hổ vui đùa với tảng đá lạnh (Ảnh: Mạnh Hùng).

“Những cá thể hổ ngâm mình trong bể nước, vui chơi với đá lạnh hay nghỉ ngơi dưới hệ thống phun sương cho thấy sự thích nghi tự nhiên của loài. Chúng tôi luôn nỗ lực và tỉ mỉ để chăm sóc động vật hoang dã một cách khoa học và nhân văn”, một nhân viên chăm sóc hổ cho hay.

Theo các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, khi được sống trong môi trường phù hợp, hổ sẽ duy trì trạng thái tâm lý ổn định, tăng cường vận động tự nhiên và hạn chế các hành vi bất thường. Các cá thể hổ được chăm sóc tốt trong mùa nắng nóng sẽ có sức khỏe ổn định, ăn uống tốt và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Hổ còn thích chơi đùa với cành cây và các vật dụng khác được nhân viên chăm sóc đưa vào chuồng để làm giàu môi trường (Ảnh: Mạnh Hùng).

Ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết đơn vị đang cứu hộ và nuôi, bảo tồn hơn 60 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm. Mỗi loài sẽ có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng khác nhau để phù hợp với tập tính sinh học của chúng.

Các cá thể động vật sau khi được tiếp nhận đều trải qua quy trình kiểm tra sức khỏe, cách ly theo dõi và chăm sóc, huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi tái thả về môi trường tự nhiên hoặc nuôi bảo tồn lâu dài.

“Bên cạnh chế độ chăm sóc hàng ngày, hổ còn được đội ngũ chuyên gia thú y quốc tế khám lâm sàng định kỳ, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và tiêm phòng vaccine nhằm phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe”, ông Anh thông tin.