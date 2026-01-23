10ha "đất vàng" ở Thanh Hóa bị bỏ hoang gần một thập kỷ

Nhà máy gạch Ba Lan cũ nằm sát trục đường Trần Phú - tuyến đường trung tâm của phường Lam Sơn cũ, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Khu đất này được xem là "đất vàng", có vị trí ở trung tâm phường Bỉm Sơn. Theo lãnh đạo phường Bỉm Sơn, nhà máy gạch Ba Lan được di dời ra ngoài khu đô thị từ năm 2017. Kể từ đó đến nay, nhà máy này bỏ hoang, không còn hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khuôn viên nhà máy có nhiều khu xưởng xuống cấp nghiêm trọng, cỏ cây mọc um tùm. Do bị bỏ hoang lâu ngày, nhiều tấm mái lợp vỡ nát, đổ sập.

Hệ thống lò nung của nhà máy ngừng hoạt động suốt nhiều năm, cỏ cây mọc um tùm.

Khu nhà điều hành cao 3 tầng như căn nhà hoang, nhếch nhác giữa trung tâm phố thị.

Bên trong khuôn viên nhà máy còn sót lại số ít gạch đã được sản xuất từ nhiều năm trước.

Cổng nhà máy được quây tôn, luôn trong tình trạng đóng kín.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn, cho biết khu đất này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa dự kiến quy hoạch làm khu đô thị. Theo ông Tùng, khu đất được xem là "đất vàng", địa phương mong muốn tỉnh có hướng xử lý mới để không bị lãng phí, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

"Nhà máy gạch Ba Lan cũ này chuẩn bị hết thời gian thuê đất và sẽ không gia hạn nữa. Sau khi hết hạn, khu đất sẽ được bàn giao lại cho trung tâm quỹ đất để tổ chức đấu giá làm khu đô thị", ông Tùng nói.

Vị trí nhà máy gạch ở phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).