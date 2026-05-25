Bộ Chính trị: TPHCM là đô thị hiện đại, GRDP đạt 14.000 USD vào 2030

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam.

TPHCM cũng được định hướng là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Mục tiêu được Bộ Chính trị đặt ra là đến năm 2030, TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế... và có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Đến 2045, theo Bộ Chính trị, TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Hướng đến 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2075, TPHCM sẽ là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đề ra chỉ tiêu cụ thể, Bộ Chính trị nêu rõ giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng GRDP của TPHCM tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000 USD.

Cùng với đó, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP. TPHCM đến 2030 cũng cần hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị và cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không ma tuý.

Giai đoạn 2031-2035, Thành phố cần đạt tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2035, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 25.000 USD. Kinh tế số chiếm khoảng 60% GRDP.

Đến giai đoạn 2036-2045, tăng trưởng GRDP của TPHCM đạt tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000 USD. Thời điểm này, Thành phố cần hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị và đạt mức phát thải ròng bằng "0".

Bộ Chính trị cũng nêu rõ mục tiêu trong giai đoạn 2046-2075, TPHCM đạt tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Bộ Chính trị định hướng Thành phố xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Trong đó, TPHCM sẽ hình thành các trung tâm tài chính, logistics tầm khu vực và quốc tế, trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại.

Giải pháp xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới cũng được Bộ Chính trị đưa ra, với định hướng xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, trở thành "đột phá của đột phá", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền triệt để cho HĐND, Chủ tịch UBND Thành phố trong các lĩnh vực (trừ nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo); đồng thời tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các cấp gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực.

TPHCM cũng được ưu tiên lựa chọn áp dụng các quy định pháp luật thuận lợi hơn đối với các lĩnh vực theo đặc thù của địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị định hướng quy hoạch phát triển TPHCM với tầm nhìn dài hạn, ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, TPHCM được định hướng quy hoạch, phát triển một số đô thị mới là vệ tinh của vùng đô thị trung tâm theo hướng hiện đại, thông minh, môi trường sinh thái tốt, số hóa tối đa, hạ tầng đồng bộ, hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để mở rộng không gian phát triển, trở thành các đô thị kiểu mẫu về chất lượng sống hàng đầu Việt Nam và khu vực.