10 công dân thủ đô ưu tú năm 2025

Sáng 10/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, nêu rõ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới các phong trào thi đua yêu nước. 77 năm qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và hun đúc tinh thần bất khuất, sáng tạo, bền bỉ của bao thế hệ người Việt Nam.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội (Ảnh: Viết Thành).

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị chịu tác động lớn bởi nhiều biến động, cùng với cả nước, Hà Nội đã gương mẫu đi đầu, sáng tạo, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hà Nội thực hiện khoa học, hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai thực hiện các chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, ách tắc trong phát triển kinh tế.

Các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô Hà Nội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" tặng 2 cá nhân tiêu biểu (Ảnh: Viết Thành).

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt của các cá nhân vì sự phát triển của thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trao danh hiệu này tặng các cá nhân.

“Công dân Thủ đô ưu tú” là danh hiệu cao quý của thành phố xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho các cá nhân (Ảnh: Viết Thành).

Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” là nét riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô dành cho những tấm gương sáng tiêu biểu, những người tốt, việc tốt, những con người sống, học tập và lao động hết mình, vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội.