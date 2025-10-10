10 công dân thủ đô ưu tú năm 2025
(Dân trí) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng 10 cá nhân.
Sáng 10/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, nêu rõ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới các phong trào thi đua yêu nước. 77 năm qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và hun đúc tinh thần bất khuất, sáng tạo, bền bỉ của bao thế hệ người Việt Nam.
5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị chịu tác động lớn bởi nhiều biến động, cùng với cả nước, Hà Nội đã gương mẫu đi đầu, sáng tạo, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Hà Nội thực hiện khoa học, hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai thực hiện các chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, ách tắc trong phát triển kinh tế.
Các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô Hà Nội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân.
Ghi nhận những đóng góp đặc biệt của các cá nhân vì sự phát triển của thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.
Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trao danh hiệu này tặng các cá nhân.
“Công dân Thủ đô ưu tú” là danh hiệu cao quý của thành phố xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” là nét riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô dành cho những tấm gương sáng tiêu biểu, những người tốt, việc tốt, những con người sống, học tập và lao động hết mình, vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội.
Danh sách 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2025
1. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
2. PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3. TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
4. GS.TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội di sản văn hóa Hà Nội.
5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.
6. GS.TSKH, Viện sĩ Trần Đình Long, Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.
8. Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần FECON, thành phố Hà Nội.
9. Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội.
10. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.