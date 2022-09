Xác định đội bóng dẫn đầu lượt đi bóng đá nữ quốc gia 2022

Than KSVN đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của lượt đi trước Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ tràn lên tấn công và nhanh chóng có được điều mình cần với bàn thắng của Đinh Thị Thùy Dung ở phút thứ 9. Lợi thế về mặt tỉ số giúp Than KSVN chơi thoải mái hơn rất nhiều.

Ở khu trung tuyến, họ kiểm soát tốt tình hình và không để cho Hà Nội II có nhiều cơ hội tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của đội bóng Thủ đô cũng rất biết mình biết người. Hà Nội II không vội vã tràn lên tấn công để phải nhận thêm những pha phản công của đối thủ. Với thế trận như vậy, hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục duy trì thế trận tấn công tốc độ với nhiều pha phối hợp ăn ý. Phút 52, sau pha phối hợp ăn ý cùng đường căng ngang thuận lợi từ Thu Thìn , Hà Thị Nhài dễ dàng đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Than KSVN. Bàn thắng này dường như khiến trận đấu sớm an bài. Hà Nội II nỗ lực để tấn công nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể.

Phút 70, Trúc Hương đột phá và sút xa đẳng cấp nâng tỉ số lên 3-0 cho đội bóng vùng mỏ. Trận đấu kết thúc với 3 điểm thuyết phục thuộc về thầy trò HLV Đoàn Minh Hải. Chiến thắng này giúp Than KSVN tạm vươn lên dẫn đầu trước khi các trận đấu cuối cùng của lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022 diễn ra.