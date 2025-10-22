VPBank Hanoi International Marathon - Sự kiện thể thao quốc tế thường niên mang dấu ấn Hà Nội

VPBank Hanoi International Marathon được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của Thủ đô. Giải chạy năm nay là mùa giải thứ 6 VPBank tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 11.000 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của nhiều chân chạy quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến marathon nổi bật của khu vực.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly: 42km - 21km - 10km - 5km, được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn. Hệ thống đo thời gian real-time (thời gian thực), các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn và mang đến trải nghiệm tương đương các giải marathon hàng đầu châu lục.

VPBank năm thứ 6 liên tiếp tổ chức VPBank Hanoi International Marathon (Ảnh: BTC).

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên, VPBank Hanoi International Marathon 2025 ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thị trường trong công tác vận hành, bao gồm theo dõi và ghi nhận thành tích trực tiếp (real-time Timing/Results), cùng hệ thống chụp ảnh tự động nhận diện khuôn mặt và mã BIB của vận động viên.

Mọi kết quả và hình ảnh cá nhân được đồng bộ hóa trực tuyến, giúp runner (người chạy bộ) dễ dàng tra cứu, lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Cung đường chạy qua các danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội (Ảnh: BTC).

Cung đường chạy năm nay tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp và nhịp sống của Hà Nội - cổ kính, bình yên và đầy sức sống. Các vận động viên sẽ xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đi qua những góc phố rêu phong, chiêm ngưỡng các danh thắng nổi tiếng như Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội, trước khi chạm đến những công trình biểu tượng hiện đại của một Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ.

Cung đường Full Marathon (42km) đi qua 4 hồ đặc trưng nhất của Thủ đô: Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và Hồ Thiền Quang; 3 cây cầu biểu tượng là Cầu Long Biên, Cầu Nhật Tân, Cầu Đông Trù; đồng thời đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Hoàng Thành Thăng Long, mang đến trải nghiệm độc đáo và đậm hơi thở Hà Nội cho mỗi runner.

Mỗi vận động viên nhận bộ race kit (vật phẩm) “Thịnh vượng” được VPBank đầu tư tỉ mỉ, túi đa dụng; thanh năng lượng, miếng dán Salonpas, Vitamin DHC, bia Camel, bánh dinh dưỡng Richy..., cùng nhiều voucher độc quyền và giá trị hấp dẫn trong các lĩnh vực dịch vụ, làm đẹp, sức khỏe, nghỉ dưỡng...

Áo đấu năm nay được tài trợ bởi thương hiệu Coolmate với công nghệ dệt hiện đại, trọng lượng siêu nhẹ, thoáng khí, thấm hút mồ hôi nhanh, giúp các vận động viên cảm thấy dễ chịu trong suốt hành trình chinh phục các cự ly.

VPBank tổ chức đêm nhạc hội sôi động vào tối 24/10 - khởi đầu chuỗi hoạt động giải chạy (Ảnh: BTC).

Vượt lên khuôn khổ một cuộc đua marathon, VPBank Hanoi International Marathon 2025 còn là lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc kéo dài ba ngày liên tiếp. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ sẽ được phủ kín bởi các hoạt động đồng hành sôi nổi: Khu vực gian hàng triển lãm (Expo) kéo dài từ ngày 24-26/10 giới thiệu trưng bày, tạo cơ hội trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ từ các thương hiệu uy tín dành cho runner.

Lễ khai mạc giải chạy kết hợp cùng đêm nhạc VPBank Prime Night diễn ra vào tối ngày 24/10 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: Hà Nhi, Vũ Thảo My, Rhyder, Juky San… hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc bùng nổ, nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện, tiếp thêm năng lượng cho hàng chục nghìn vận động viên trước giờ xuất phát.

Trên cung đường chạy sẽ có 25 trạm tiếp nước và 10 trạm cổ vũ sôi động đến từ các câu lạc bộ chạy của Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc, giúp các vận động viên có thêm năng lượng và tinh thần thi đấu.

Tiếp nối các hoạt động cộng đồng (CSR), hành trình gieo mầm xanh thịnh vượng tại VPBank Hanoi International Marathon 2025 lan tỏa thông điệp “Trồng cây - Giữ nước - Tạo sinh kế”. Với mỗi bib hoàn thành của các vận động viên được thu thập tại bảng "Cây thịnh vượng" đặt tại khu vực về đích, ban tổ chức cho biết sẽ đóng góp 30.000 đồng - tương ứng với một cây tre được trồng cho dự án trồng tre chống lũ tại Nghệ An.

VPBank Hanoi International Marathon là giải chạy biểu tượng của Hà Nội (Ảnh: BTC).

Thông qua các giải chạy được tổ chức trên khắp ba miền, ngân hàng góp phần nuôi dưỡng phong trào sống khỏe, khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, lan tỏa giá trị sống thịnh vượng - bắt đầu từ bên trong, vững bền cho tương lai.