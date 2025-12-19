Võ sĩ Việt Nam bị trọng tài xử thua tức tưởi ở SEA Games 33

Nguyễn Văn Đương bức xúc khi bị trọng tài xử thua

Trận chung kết hạng cân 57kg nam thuộc môn quyền anh, diễn ra chiều nay (19/12), tại nhà thi đấu nằm trong khuôn viên đại học Chulalongkorn tại Bangkok (Thái Lan).

Nguyễn Văn Đương thi đấu áp đảo trước võ sĩ Thái Lan (Ảnh: Quý Lượng).

Nguyễn Văn Đương thi đấu áp đảo hoàn toàn trước đối thủ người Thái. Anh liên tục tung ra những đòn tấn công đẹp mắt và trúng đích.

Tuy nhiên, lạ thay các trọng tài lại không chấm điểm cho Nguyễn Văn Đương trong những pha ra đòn này. Ngược lại, phía võ sĩ chủ nhà thỉnh thoảng tung được một số cú đấm, dù không đủ uy lực, nhưng lại được tính điểm rất cao.

Nguyễn Văn Đương bức xúc vì đối phương sử dụng đòn chỏ nhưng trọng tài ngó lơ (Ảnh: Quý Lượng).

Kết quả, trọng tài xử thắng cho võ sĩ Thái Lan chung cuộc. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đương khá bức xúc vì mình bị xử thua.

Thậm chí, sau trận, Nguyễn Văn Đương còn ra hiệu với trọng tài rằng anh bị tấn công bằng đòn chỏ (trong môn quyền anh, đòn này bị cấm), nhưng các trọng tài vẫn ngó lơ.

HLV của võ sĩ Nguyễn Văn Đương cũng rất bức xúc. Tuy nhiên, các thành viên của đoàn Việt Nam vẫn giữ bình tĩnh, chấp nhận kết quả, tránh những hành động nóng vội và thiếu kiềm chế.

Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Văn Đương bày tỏ: "Đối thủ đưa chỏ ra là phạm quy, em chủ động đi vào và dính đòn. Sau đó em bị chấn thương rồi trọng tài xử thua vì cho rằng em không thể thi đấu tiếp.

Như vậy là đối thủ chơi không fair-play. Hiệp 3, em muốn lăn xả để gỡ điểm nhưng đối thủ chơi xấu, đưa chỏ ra khiến em bị chấn thương. Thật khó chấp nhận".