Võ sĩ Việt Nam đánh bại các đối thủ đến từ Philippines

Sự kiện Lion Championship 31 diễn ra tối ngày 9/5 tại Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã chứng kiến 9 trận đấu kịch tính đến những phút cuối cùng, xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ.

Ở trận đấu chính, võ sĩ Bàn Văn Hoàng bước vào cuộc đối đầu với Zhou Luo (Châu La) đến từ Trung Quốc với nhiều sự nghi ngờ về khác biệt kỹ năng. Ngay từ hiệp 1, Bàn Văn Hoàng đã thể hiện kỹ năng đánh đứng với hàng loạt đòn đánh hiệu quả về phía đối thủ. Cùng với đó, khả năng chống vật và khoá siết cũng được thể hiện giúp anh chiếm lợi thế lớn sau 5 phút đầu tiên.

Châu La giành chiến thắng trước Bàn Văn Hoàng (Ảnh: Nam Phương).

Bước qua hiệp 2, Châu La liên tục bị dồn ép nhưng việc không kết thúc được đối thủ cũng khiến Bàn Văn Hoàng rơi vào cuộc đua thể lực. Và sai lầm trong hai pha áp sát liên tiếp của Bàn Văn Hoàng đã khiến Châu La có cơ hội kéo trận đấu xuống sàn. Tình huống di chuyển để lộ phần lưng của Bàn Văn Hoàng đã khiến Châu La có cơ hội kết thúc trận đấu ở những giây cuối hiệp 2 bằng một đòn siết cổ.

Chiến thắng thứ hai ở Lion Championship và trận thắng đầu tiên tại hạng 70kg sẽ giúp Châu La chính thức tham gia vào cuộc đua tranh đai vô địch, theo điều kiện mới của giải đấu với các võ sĩ nước ngoài có thể tham gia leo hạng.

Ở hai trận đấu trước đó, Đỗ Huy Hoàng và Danh Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội trước các võ sĩ đến từ Philippines. Những cú knock-out lên John Dave Almanza và Dindo Camansa chứng tỏ năng lực đánh đứng của những tài năng trẻ người Việt Nam.

Đỗ Huy Hoàng (đỏ) đánh bại John Dave Almanza (Ảnh: Nam Phương)

Các trận đấu hạng 52kg cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt. Bùi Đình Khải trong trận tái đấu với Phan Ngọc Hiếu, đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong khả năng điều tiết trận đấu và kỹ thuật đánh đứng, để mang đến pha kết thúc bằng knockout kỹ thuật trong hiệp đấu thứ ba. Trước đó, Võ Tiến Đạt cũng chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng để tiến vào bán kết hạng cân 52kg.

Như vậy, vòng đấu tranh đai hạng 52kg đã có ba cái tên ở bán kết là Lê Hoàng Đức đối đầu Võ Tiến Đạt, Bùi Đình Khải sẽ chạm trán người thắng trong trận Bùi Xuân Nguyên và Cueng Naibaho sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Sự kiện Lion Championship 31 tiếp tục cho thấy sức hút của MMA với người hâm mộ thể thao Việt Nam, đặc biệt với sự tham gia của những võ sĩ nước ngoài cạnh tranh với các đại diện ưu tú của MMA Việt Nam.