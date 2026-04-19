Lê Văn Tuần thắng thuyết phục, bảo vệ đai vô địch hạng 56kg

Ngay từ những pha ra đòn đầu tiên, Lê Văn Tuần cho thấy sự vượt trội cả về thể lực lẫn kỹ thuật trước Trần Trọng Kim. Võ sĩ đang giữ đai vô địch kiểm soát tốt cự ly, hóa giải hầu hết các nỗ lực tấn công của đối thủ và liên tục tạo áp lực.

Những cơ hội hiếm hoi của Trọng Kim nhanh chóng bị dập tắt khi Tuần duy trì thế trận áp đảo. Bước sang hiệp 2, anh khép lại trận đấu bằng đòn khóa tay (armbar) chuẩn xác, buộc đối thủ phải xin thua, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu.

Lê Văn Tuần ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Nam Phương).

Trước đó, loạt trận ở các hạng cân khác cũng mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Ở thể thức MMA Striking hạng 56kg, Nguyễn Ngọc Phú giành chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật trước Nguyễn Thành Nam, với điểm nhấn là cú đá cao knock-down đầy uy lực.

Ở hạng 52kg thể thức MMA Pro, Lê Hoàng Đức sớm kết thúc trận đấu bằng đòn bẻ chân trước Trịnh Thành Công, trong khi Nguyễn Hữu Nghĩa nhanh chóng áp đảo Nguyễn Văn Thanh và giành chiến thắng bằng đòn siết cổ từ phía sau.

Nhà vô địch Muay châu Á Lê Công Nghị cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Âu Văn Hiển bằng thế trận kiểm soát toàn diện, buộc trọng tài phải can thiệp dừng trận đấu.

Cuộc so tài giữa Nguyễn Quốc Bảo và Trần Ngọc Lâm (Ảnh:Nam Phương)

Tại hạng 56kg, Đỗ Nguyễn Minh Quyền có chiến thắng tính điểm trước Lê Văn Vũ nhờ lối đánh chắc chắn và khả năng kiểm soát trên mặt sàn. Trần Ngọc Lâm cũng được xử thắng khi Nguyễn Quốc Bảo không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương.

Ở hạng 60kg, Dư Văn Thuận tiếp tục nối dài chuỗi bất bại lên con số 4 sau khi khiến Nguyễn Hợp Hải không thể thi đấu tiếp.

Lion Championship 30 không chỉ đánh dấu sự trở lại của giải đấu trong năm 2026 mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao, với nhiều trận đấu kết thúc bằng submission và knock-out.