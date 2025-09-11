Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 - Giải chạy tiên phong tại Sầm Sơn: Lời mời gọi từ biển xanh

Giải chạy tiên phong bên bờ biển xứ Thanh

Xứ Thanh từ lâu đã được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, in đậm khí phách hào hùng và tinh thần vươn khởi. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn chảy trong mạch sống của người dân xứ Thanh, tạo nên vùng đất kiên cường, bản lĩnh nhưng cũng không ngừng đổi mới, dám mở ra những hành trình tiên phong.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú phối hợp cùng UBND phường Nam Sầm Sơn tổ chức giải chạy Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025. Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 21/9 với hai cự ly 5km và 10km.

Runner (người tham gia chạy) có thể đăng ký tham gia miễn phí tại đây để được trải nghiệm cung đường độc đáo: vừa sải bước trên tuyến quốc lộ ven biển, vừa hòa mình vào khung cảnh 1km bờ biển đẹp bậc nhất xứ Thanh - nơi biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện.

Ngoài những phần quà giá trị từ ban tổ chức, trong khuôn khổ sự kiện, runner còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị khác như: “Catch the wave” - khu vực “Chụp ảnh - Bắt lấy khoảnh khắc” để lưu giữ những nụ cười, những khoảnh khắc đáng nhớ hay Aqua Adventure - thế giới phiêu lưu đầy sảng khoái với khu nhà hơi vượt địa hình được đặt ngay trên bãi biển Vlasta - Sầm Sơn.

Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí ấn tượng của Văn Phú - nhà phát triển bất động sản từng tạo dấu ấn với Ice Cream Fest, Vlasta Summer Fest hay Triển lãm Đa giác quan Chạm vị nhân sinh, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 là hoạt động nối dài hành trình kiến tạo chuỗi hoạt động điểm đến, khẳng định triết lý “vị nhân sinh” doanh nghiệp theo đuổi.

Vươn ra biển lớn, khẳng định bản lĩnh

Với tinh thần lan tỏa thông điệp “sống khỏe - sống kết nối - sống tự hào” cũng như thể hiện khí chất mạnh mẽ, giàu truyền thống của Thanh Hóa, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 hứa hẹn sẽ là ngày hội thể thao - văn hóa hấp dẫn. Khi ánh bình minh ló rạng trên mặt biển, mỗi bước chân sẽ trở thành nhịp điệu kết nối con người với thiên nhiên. Trên cung đường ven biển mới mẻ, runner sẽ được khám phá bản thân, cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội sôi động khi thể thao, du lịch và giải trí hòa làm một.

Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 còn kết hợp độc đáo giữa hơi thở làng chài mộc mạc, tinh thần kiên cường của người xứ Thanh và nhịp sống hiện đại mang màu sắc quốc tế. Sự giao thoa ấy không những mang đến cho giải chạy bầu không khí náo nhiệt tựa như các sự kiện marathon quốc tế mà còn góp phần đưa Nam Sầm Sơn trở thành một điểm đến biểu tượng mới của phong cách sống năng động tại miền Bắc, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, thể thao và niềm vui bất tận.

Không dừng lại ở những trải nghiệm, Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của bờ biển nổi tiếng Bắc Trung Bộ, đồng thời khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí hàng đầu của Vlasta - Sầm Sơn. Mỗi bước chân trên cung đường ven biển không chỉ đem đến cảm giác vỡ òa khi vượt giới hạn, niềm tự hào khi chạm đích sau bao nỗ lực, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một vùng đất giàu sức sống và tiềm năng.

Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của bờ biển nổi tiếng Bắc Trung Bộ, đồng thời khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí hàng đầu của Vlasta - Sầm Sơn (Ảnh: BTC).

Từ bây giờ, bạn có thể cùng hòa mình vào nhịp sóng, chinh phục thử thách và đăng ký tham gia miễn phí Vlasta Race Nam Sầm Sơn 2025 để cùng viết nên những dấu ấn tiên phong. Cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện tại fanpage https://www.facebook.com/vpi.vlasta.samson.