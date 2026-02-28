Vận động viên marathon Việt Nam và hành trình vươn ra thế giới

Khi giấc mơ marathon không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia

Từ một hoạt động mang tính phong trào với vài nghìn người tham gia mỗi giải, marathon Việt Nam trong 3-5 năm gần đây tăng trưởng mạnh. Nhiều giải đạt mốc 10.000-15.000 vận động viên. Runner không còn chạy theo trào lưu, mà xây dựng mục tiêu dài hạn, tập luyện bài bản và chủ động hướng đến các giải marathon quốc tế.

Nhiều vận động viên Việt Nam nuôi khát vọng mang màu cờ sắc áo Việt vươn ra những đường chạy danh giá trên thế giới.

Trong thế giới chạy bộ, hệ thống các giải marathon danh giá nhất hành tinh trải dài ở các thành phố trên thế giới: Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago, New York được xem là chuẩn mực cao nhất của bộ môn marathon.

Tokyo là giải đại diện châu Á trong hệ thống này, đưa khu vực vào nhóm những đường chạy chuẩn mực toàn cầu. Đây không chỉ là những cuộc đua quy mô lớn, mà còn là biểu tượng cho đỉnh cao của sự bền bỉ và bản lĩnh.

Các giải chạy nổi tiếng bởi mức độ khắc nghiệt toàn diện, từ điều kiện thời tiết, địa hình, mật độ vận động viên cho đến áp lực tâm lý khi thi đấu ở một sân khấu mang tầm vóc toàn cầu. 42,195km là hành trình thử thách khả năng duy trì phong độ, sự ổn định và tinh thần không bỏ cuộc.

Vì vậy, tấm vé góp mặt tại những đường chạy này là sự công nhận cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, kỷ luật dài hạn và bản lĩnh của mỗi vận động viên. Đó cũng là minh chứng cho những bước chân Việt, với sức bền và ý chí, có thể chạm tới những chuẩn mực khắt khe nhất của marathon thế giới.

Hành trình đưa dấu ấn Việt Nam lên bản đồ marathon quốc tế

Trong vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều vận động viên Việt Nam ghi dấu ấn tại bản đồ marathon quốc tế danh giá.

Năm 2022, nếu đường chạy marathon tại London ghi nhận 9 runner Việt Nam hoàn thành đường đua thì sang năm 2023, đã có 10 runner Việt góp mặt tại Boston - giải marathon lâu đời và có tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất thế giới.

Đến năm 2024, runner Việt tiếp tục xuất hiện tại những sân chơi thuộc hệ thống các giải marathon lớn nhất hành tinh. Một vận động viên Việt lập kỷ lục cá nhân tại đường chạy Chicago, trong khi tại Berlin - nơi từng chứng kiến nhiều kỷ lục thế giới được thiết lập, cũng có 2 runner Việt tham gia, trong đó có chân chạy xuất sắc của marathon Việt - anh Hoàng Nguyên Thanh.

Tại Tokyo 2024, số vận động viên Việt Nam tham gia tăng lên 22 người. Trong bối cảnh mỗi năm Tokyo thu hút hơn 300.000 lượt đăng ký nhưng chỉ khoảng 38.000-40.000 suất chính thức, con số này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của cộng đồng runner Việt trong hành trình vươn tới chuẩn mực quốc tế.

Năm 2025, hành trình ấy tiếp tục được nối dài với sự góp mặt của hai đại diện Pocari Sweat Dream Project 2025 - Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Hứa Thuận Long tại Tokyo. Bước sang 2026, Việt Nam ghi thêm một dấu ấn mới khi ba đại diện của Pocari Sweat Dream Project 2026 - Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Mi Soa tiếp tục mang tinh thần runner Việt đến những đường chạy danh giá nhất hành tinh.

Ba đại diện Pocari Sweat Dream Project 2026 - Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Mi Soa (Ảnh: Pocari Sweat Việt Nam).

Pocari Sweat Dream Project 2026 - Điểm tựa cho hành trình vươn ra thế giới

Đồng hành cùng các vận động viên trên chặng đường chinh phục đường chạy danh giá tại Tokyo, Pocari Sweat thông qua Pocari Sweat Dream Project 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng tiếp sức bền bỉ cho những ước mơ vượt giới hạn.

Ba đại diện mang tinh thần Việt đến với Tokyo - đường chạy marathon danh giá bậc nhất châu Á (Ảnh: Pocari Sweat Việt Nam).

Tại Tokyo 2026, với thông điệp “Vững bước, ước xa hơn”, Pocari Sweat sẽ tiếp sức cho hành trình của 3 đại diện, góp phần đưa khát vọng ghi dấu ấn marathon Việt Nam trên bản đồ thế giới đến gần hơn từng ngày.

Trên 42,195km phía trước, mỗi bước chạy không chỉ đòi hỏi sự tập trung, chiến thuật mà còn là tinh thần kiên định nỗ lực đến những km cuối cùng. Sự đồng hành và ủng hộ từ cộng đồng chính là nguồn động lực để họ tự tin bước vào đường đua và hoàn thành thử thách phía trước.

Cùng cổ vũ và theo dõi hành trình của Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa và Mi Soa tại đường chạy danh giá bậc nhất châu Á năm nay.