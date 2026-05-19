Bán kết U17 châu Á: Nhật Bản và Trung Quốc tiến vào chung kết?

Lịch thi đấu 2 trận bán kết giải U17 châu Á 2026 22h ngày 19/5, Nhật Bản – U17 Uzbekistan 1h30 ngày 20/5, Trung Quốc – U17 Australia

Trong số 2 trận bán kết giải U17 châu Á 2026, diễn ra đêm nay (19/5) và rạng sáng mai (20/5, theo giờ Việt Nam), trận đấu giữa nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) U17 Uzbekistan và đội giữ kỷ lục 4 lần đoạt cúp U17 Nhật Bản hứa hẹn gay cấn.

Đây được đánh giá là trận “chung kết sớm” của giải. U17 Nhật Bản là đội bóng vào bán kết dễ dàng nhất. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc toàn thắng ở vòng bảng (3-1 trước Qatar, 2-1 trước U17 Trung Quốc, 3-1 trước Indonesia), là đội thắng đậm nhất ở tứ kết (5-0 trước Tajikistan). Chỉ đến vòng bán kết, U17 Nhật Bản mới gặp thử thách thực thụ, mang tên U17 Uzbekistan.

U17 Uzbekistan là đối thủ xứng tầm của U17 Nhật Bản ở bán kết

Đội bóng Trung Á vượt qua giai đoạn đấu bảng tương đối nhẹ nhàng. Họ thắng Ấn Độ 3-0, sau đó thắng nhẹ Australia 2-0. Do đây là bảng đấu chỉ có 3 đội, nên U17 Uzbekistan không mất quá nhiều sức.

Đến vòng tứ kết, nhà ĐKVĐ vượt qua đội bóng mạnh U17 Hàn Quốc sau loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức.

Điểm mạnh của U17 Uzbekistan là sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật cao và tốc độ tốt. Đội bóng Trung Á có lẽ cũng là một trong hai đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất giải năm nay, chỉ sau U17 Nhật Bản.

U17 Australia là đội đã loại U17 Việt Nam ở vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Nhật Bản và Uzbekistan cũng là hai trong số những nền bóng đá thực hiện công tác đào tạo trẻ tốt nhất châu Á. Thế nên, các cuộc đối đầu giữa các đội bóng trẻ của Nhật Bản và Uzbekistan trong những năm gần đây luôn được trông chờ.

Nhiều khả năng đội thắng ở cặp đấu bán kết giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan sẽ là đội chiếm ưu thế trong trận chung kết vào lúc rạng sáng 23/5.

Ở cặp bán kết còn lại, U17 Trung Quốc và U17 Australia từng không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn.

U17 Trung Quốc (áo đỏ) bất ngờ giành chiến thắng trước chủ nhà Saudi Arabia ở tứ kết

Với U17 Trung Quốc, họ từng bị cho là không thể vượt qua vòng đấu bảng, do họ nằm ở bảng đấu rất nặng, có sự hiện diện của Nhật Bản, Qatar và Indonesia. Dù vậy, đội bóng của quốc gia tỷ dân đứng thứ 2 ở bảng đấu này, giành quyền vào tứ kết. Tại tứ kết, U17 Trung Quốc lại tạo ra bất ngờ lớn khi đánh bại đội chủ nhà Saudi Arabia 3-1.

Với U17 Australia, họ không tạo ra nhiều ấn tượng ở vòng bảng. Đội này chỉ thắng được Ấn Độ (4-0). Sau đó, họ dễ dàng thua Uzbekistan (0-2). Nhờ việc bảng D chỉ có 3 đội, nên U17 Australia mới dễ dàng giành vị trí nhì bảng nhờ trận thắng Ấn Độ vừa nêu.

Trước vòng tứ kết, đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi thậm chí có lúc còn bị đánh giá thấp hơn U17 Việt Nam, do U17 Australia từng thua U17 Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 của đội bóng xứ sở chuột túi trước U17 Việt Nam ở tứ kết đã thay đổi quan điểm của rất nhiều người.

Giờ đây, U17 Australia chỉ gặp đối thủ vừa tầm U17 Trung Quốc ở bán kết. Họ sẽ quyết tâm tận dụng cơ hội này để giành vé vào chung kết.