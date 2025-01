Tuyển Việt Nam hạ gục Thái Lan: Siêu nhân phi thường, cái kết trong mơ

Vũ điệu "chết chóc" của Xuân Son

Trung vệ Chalermsak Aukkee được nhắc tới khá nhiều sau trận thua của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam. Không phải vì anh đã thắp lên tia hy vọng cho "Voi chiến" với cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mà bởi tuyên bố có phần ngạo mạn của trung vệ này trước trận đấu.

Thái Lan không thể ngăn nổi sự khủng khiếp của Xuân Son (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Xuân Son là ai? Hãy thử đối đầu với Jonathan Khemdee xem. Tôi chắc chắn Jonathan mạnh mẽ hơn nhiều", Chalermsak tuyên bố. Số phận thật trớ trêu khi chính trung vệ này vụng về để mất bóng, rồi không thể nào ngăn chặn Xuân Son (kể cả kéo người) trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai của Thái Lan.

Và rồi, cổ động viên (CĐV) trên khắp Đông Nam Á lại có dịp trêu chọc Chalermsak sau trận đấu. Giờ đây, tất cả đã biết Xuân Son là ai. Tờ CNN Indonesia thừa nhận tiền đạo gốc Brazil giống như "con quái vật". Cho tới nay, chưa hậu vệ nào ở Đông Nam Á ngăn chặn nổi Xuân Son.

Chỉ sau 4 trận ra sân ở AFF Cup, tiền đạo sinh năm 1997 đã ghi tới 7 bàn và không có đối thủ trong cuộc đua giành Vua phá lưới. Đáng chú ý, chân sút này còn cho thấy sự toàn diện khi ghi 3 bàn bằng chân phải, 3 bàn bằng chân trái và một bàn đánh đầu.

"Điên cuồng", "phi thường", "đẳng cấp thế giới", đó là những lời nhận xét của nhiều tờ báo Đông Nam Á nói về Xuân Son sau màn "hủy diệt" tuyển Thái Lan. Trong khi đó, tờ ESPN nhấn mạnh: "Dường như một mình Xuân Son có thể giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup lần thứ ba trong lịch sử".

Từng có thời điểm trong trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam tìm mọi cách nhồi bóng cho Xuân Son để cầu thủ này… tự xử lý. Nhưng chỉ cần có vậy, hàng thủ Thái Lan vẫn thực sự rung chuyển. Họ dường như "không biết Xuân Son là ai" nên không có sự chuẩn bị tốt phương án để ngăn chặn tốc độ và sự càn lướt của cầu thủ này.

Xuân Son đang tạo nên nguồn cảm hứng bất tận ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Thậm chí, nếu may mắn hơn, Xuân Son đã có thể ghi tới 4 bàn vào lưới Thái Lan khi bỏ lỡ một vài cơ hội mười mươi. Ngay cả HLV Masatada Ishii cũng phải thừa nhận: "Đội tuyển Việt Nam có và không có Xuân Son là hai tập thể hoàn toàn khác. Khác biệt của họ so với trận gặp Thái Lan hồi tháng 9 chính là có Xuân Son trong đội hình".

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, kể từ khi Xuân Son xuất hiện, hầu hết các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều có dấu giày của tiền đạo này. Sự phụ thuộc của "Rồng vàng" vào chân sút gốc Brazil ngày càng lớn. Nhưng ít nhất tới thời điểm này, phương án dồn bóng cho Xuân Son của HLV Kim Sang Sik vẫn hữu dụng. Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi từ điều đó.

Những chiến binh trên sân cỏ

Không thể khen ngợi Xuân Son, mà quên đi nỗ lực của cả tập thể. Sự cuồng nhiệt, máu lửa của người hâm mộ chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất cho thành công của đội tuyển. Từng có lúc, những tuyển thủ Việt Nam thi đấu với khán đài gần như trống rỗng.

Nhưng giờ đây, thành công của đội bóng đã và đang tạo nên cơn sốt thực sự. Tìm kiếm tấm vé vào sân Việt Trì (Phú Thọ) theo dõi "Rồng vàng" thi đấu khó không khác gì lên trời. Trên đường phố, những tiếng hô vang, rợp trời cờ đỏ sao vàng, những đêm không ngủ với men say chiến thắng đang dần trở lại.

Doãn Ngọc Tân cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tất cả là phần thưởng cho nỗ lực của cả tập thể, chứ không riêng gì Xuân Son. Hãy cứ nhìn cái cách Doãn Ngọc Tân lăn xả như chiến binh trên sân, nén đau tiếp tục thi đấu để thấy được tinh thần quật cường của các tuyển thủ. Ngọc Tân đã hóa thân thành "người không phổi" khi xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân.

Thống kê cho thấy tiền vệ sinh năm 1994 đã có 44 lần chạm bóng, 13 lần tranh chấp tay đôi thành công, 9 cú tắc bóng chính xác. Bên cạnh đó, cầu thủ của CLB Thanh Hóa còn bị Thái Lan phạm lỗi tới 4 lần. Đó là minh chứng cho thấy Ngọc Tân đã mang tới sự khó chịu nhất định cho các cầu thủ Thái Lan, khiến họ buộc phải phạm lỗi.

Sau trận đấu với Thái Lan, HLV Kim Sang Sik đã nhắc lại lời của HLV Park Hang Seo khẳng định rằng tuyển Việt Nam không sợ Thái Lan. Chiến lược gia sinh năm 1976 dường như bắt đầu truyền ngọn lửa bất diệt, giống như người đồng hương từng làm.

Cần phải thừa nhận đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan, với những đường lên bóng sắc nét. Thế nhưng, những nỗ lực thi đấu với hơn 100% sức lực của các tuyển thủ Việt Nam đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của người Thái.

Thống kê của Sofa Score cho thấy, Thái Lan cầm bóng 64% (so với 36% của đội tuyển Việt Nam), thực hiện số đường chuyền nhiều gấp đôi "Rồng vàng" (472 đường so với 262 đường). Thế nhưng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lại nguy hiểm hơn. Chúng ta thực hiện 21 cú dứt điểm (so với 13 cú của Thái Lan), trúng đích tới 9 lần (so với 3 lần của đối thủ) và tạo ra 4 cơ hội nguy hiểm rõ rệt (so với 2 lần của Thái Lan).

Vì thế, có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam xứng đáng chiến thắng trước Thái Lan khi thể hiện sự nguy hiểm vượt trội. HLV Kim Sang Sik đang dần hình thành bộ khung và lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng, ông dần biến đội bóng trở thành tập thể khó bị đánh bại hơn (so với khi mới tiếp quản).

Không phải ngẫu nhiên, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, Siam Sport có bài viết dài để khen ngợi HLV Kim Sang Sik. "Ngoài Xuân Son, người góp công không nhỏ giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng chính là HLV Kim Sang Sik. Ông đã có chiến lược khéo léo, tài tình trong trận gặp Thái Lan", Siam Sport viết.

Bản đồ nhiệt cho thấy Ngọc Tân bao phủ không gian rất rộng trên sân (Ảnh: Sofa Score).

Tờ báo này thừa nhận đội tuyển Việt Nam chơi kỷ luật dưới thời HLV Kim Sang Sik. Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng được đánh giá cao ở tài xoay chuyển cục diện nhờ những quyết định thay người sáng suốt. Đơn cử như trận gặp Thái Lan, sự xuất hiện của Quang Hải đã mang tới hiệu quả ngay lập tức khi cầu thủ này phát động tấn công dẫn tới bàn mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam.

Có lẽ, đội hình của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này chưa thể so sánh với đội hình từng lên ngôi ở AFF Cup 2018 (trừ Xuân Son). Nhưng HLV Kim Sang Sik đang dần khắc phục điểm yếu, chăm chút từng chút một, để tạo nên thế hệ mới, với ánh sáng của sự hồi sinh cho bóng đá Việt Nam. Không hoa mỹ, không đao to búa lớn nhưng Kim Sang Sik dần ghi dấu ấn của riêng mình.

Thái Lan nguy hiểm trong thế chân tường

Ngay khi đội tuyển Việt Nam đặt chân tới sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan), HLV Kim Sang Sik đã đưa ra thông điệp: "Toàn đội đã đồng tâm hiệp lực mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam nhưng chúng ta mới chỉ trải qua "hiệp 1" thôi, còn "hiệp 2" trên đất Thái Lan nữa. Tôi muốn các bạn hãy quên chiến thắng 2-1 ở lượt đi, để hướng tới trận lượt về. Chúng ta cần phải giành chiến thắng trên đất Thái Lan".

Thái Lan thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp ở AFF Cup 2024. Họ có hai cú lội ngược dòng vô cùng ấn tượng ở giải đấu (Ảnh: FAT).

Hơn ai hết, HLV Kim Sang Sik hiểu được sự nguy hiểm của Thái Lan nên ông đang cố gắng giữ đôi chân của toàn đội trên mặt đất và truyền động lực lớn cho các học trò trước trận chiến quyết định tại Rajamangala ngày 5/1. Đó sẽ là trận chiến hứa hẹn khó khăn gấp bội với đội tuyển Việt Nam so với trận lượt đi ở sân Việt Trì ngày 2/1.

Trên khán đài, những tuyển thủ Việt Nam không còn nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ nhà, mà là hàng vạn CĐV Thái Lan. Đây là lần đầu tiên ở AFF Cup 2024, "Rồng vàng" thi đấu tại sân vận động có sức chứa lớn như vậy (gần 50.000 người). Nó khác hoàn toàn so với không khí ở sân Jalan Besar của Singapore ở trận bán kết lượt đi (sức chứa 6.000 chỗ ngồi).

Điều quan trọng, Thái Lan luôn rất nguy hiểm khi bị đẩy vào thế chân tường. Họ cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng ở thời điểm khó khăn nhất. Ở vòng bảng AFF Cup 2024, Thái Lan từng bị Singapore dẫn trước 2-0 nhưng vẫn ngược dòng thắng lại 4-2. Hay ở vòng bán kết, Thái Lan đã thua 1-2 trên sân Philippines nhưng đã thắng lại 3-1 sau 120 phút căng thẳng.

Tờ Bola của Indonesia cũng cảnh báo đội tuyển Việt Nam về sự nguy hiểm của Thái Lan trong thế chân tường. Ở AFF Cup 2016, Indonesia từng thắng 2-1 trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi trước Thái Lan nhưng để thua 0-2 trên sân khách ở lượt về.

Nếu như ở trận lượt đi, HLV Masatada Ishii đã có toan tính khi cất anh em Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, tiền vệ sáng tạo Worachit Kanitsribampen, đội trưởng Peeradon Chamratsamee, tiền vệ đánh chặn Weerathep Pomphan hay trung vệ Jonathan Khemdee trên băng ghế dự bị thì tới trận lượt về, nhiều khả năng, những gương mặt này sẽ ra sân ngay từ đầu.

Supachok, Suphanat có khả năng tạo ra đột biến cao nhờ tốc độ và kỹ thuật của mình. Worachit có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, với điểm mạnh là những đường chuyền ra sau lưng hậu vệ đối phương. Peeradon có những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ. Jonathan Khemdee chính là người được Chalermsak Aukkee giới thiệu mạnh mẽ hơn cả Xuân Son.

Khác với cách tiếp cận có phần thận trọng ở lượt đi, Thái Lan nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thiên về tấn công hơn ở lượt về. Bởi lẽ, họ không còn gì để mất. Sức ép của "Voi chiến" hứa hẹn sẽ tăng lên rất nhiều so với trận lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam cần cẩn trọng khi Thái Lan sẽ chơi tấn công mạnh mẽ ở lượt về (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chứng kiến Thái Lan thi đấu ở AFF Cup 2024, có thể thấy đây là đội bóng có mảng miếng tấn công và cự ly đội hình rất tốt. Ngoài ra, họ có nhiều phương án tạo nên bất ngờ cho đối thủ. Đây là đội bóng có lối chơi tấn công hay nhất ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, dù thế nào, đội tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì sự bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống. Ít nhất, sự xuất hiện của Xuân Son sẽ khiến cho Thái Lan không thể "tấn công bất chấp" trước đội tuyển Việt Nam. Ở góc độ nào đó, những pha phản công với Xuân Son có thể tạo ra yếu tố đột biến cho "Những chiến binh sao vàng".

Đây là thời điểm đội tuyển Việt Nam không nên nghĩ quá nhiều về những thứ trước mắt, mà cần tập trung toàn lực chinh chiến một trận để đời trên đất Thái Lan. Toàn đội cần phải thể hiện đúng như những gì HLV Kim Sang Sik tuyên bố rằng: "Chúng ta không hề sợ hãi trước Thái Lan".

Vinh quang chỉ còn cách đội tuyển Việt Nam đúng một bước chân. Tất cả đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc bùng cháy của "Những chiến binh sao vàng".