Báo Thái Lan tuyên bố gây sốc về chức vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan đã không thể lần thứ ba liên tiếp giành chức vô địch AFF Cup khi thất bại trong cả hai trận chung kết trước đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 3-5. Trong những ngày qua, báo giới Thái Lan đã tỏ ra thất vọng vì đội nhà hụt danh hiệu này.

Tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Việt Nam thực chất chỉ thắng đội Thái Lan C (Ảnh: Hướng Dương).

Tuy nhiên, tờ Siam Sport lại có góc nhìn khác. Tờ báo này cho rằng đội tuyển Thái Lan thực chất chỉ cử đội hình C thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, họ thể hiện quan điểm cho rằng "Voi chiến" không cần coi trọng AFF Cup.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận: "Thái Lan đã 7 lần giành chức vô địch AFF Cup. Điều đó cho thấy đội bóng vĩ đại nhất giải đấu. Việc mất ngai vàng ở giải đấu năm 2024 khiến kỳ vọng tan vỡ. Những chỉ trích nổ ra liên tục những ngày qua.

Các chỉ trích hướng về sai lầm của HLV Masatada Ishii, các cầu thủ không theo kịp tốc độ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan làm không tốt nhiệm vụ, sai lầm của trọng tài… Thế nhưng, trong thất vọng, chúng ta đừng quên rằng Thái Lan không cử đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup.

Đội hình dự giải đấu này chỉ là đội C hoặc C+ của Thái Lan. Do đó, việc đội bóng lọt vào chung kết đã cho thấy nỗ lực vượt trội.

Ở hai kỳ AFF Cup 2020 và 2022, Thái Lan đều dễ dàng giành chức vô địch. Bởi khi đó, những cầu thủ chủ chốt như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen đều góp mặt. Còn ở giải đấu năm 2024, HLV Masatada Ishii không triệu tập nhiều cầu thủ kỳ cựu. Cộng thêm việc các CLB không nhả người. Điều đó khiến đội hình "Voi chiến" thiếu nhiều trụ cột.

Ở vòng bán kết, Thái Lan đã để thua Philippines lần đầu tiên sau 52 năm. Trong khi đó, đối thủ ở trận chung kết là tuyển Việt Nam lại sử dụng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Họ cũng chuẩn bị chu đáo cho giải đấu khi có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc.

Điều quan trọng, "Những chiến binh sao vàng" cho thấy khát khao rất lớn để giành chức vô địch. Thế nhưng, trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan tỏ ra vượt trội về nhiều mặt. Đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, thực hiện nhiều đường chuyền ghi bàn hơn. Đội tuyển Việt Nam đã sử dụng lối chơi rắn để ngăn chặn Thái Lan.

Báo Thái Lan khẳng định đội nhà không nhất thiết phải vô địch AFF Cup mà nên hướng tới giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới (Ảnh: Hướng Dương).

Nói tóm lại, dù không vô địch nhưng Thái Lan có thế trận còn tốt hơn đội vô địch. Tiêu chuẩn của bóng đá Thái Lan cao hơn so với tiêu chuẩn của Đông Nam Á nhiều năm qua. Vẫn biết AFF Cup là giải đấu danh giá nhưng đôi khi chúng ta không cần vô địch bằng mọi giá.

Nhật Bản thường chỉ cử đội U20 tham dự các giải U23 châu Á hay ASIAD. Dù họ không thành công về mặt danh hiệu nhưng các cầu thủ trẻ đã được tôi rèn. Nhiều quốc gia cũng không sử dụng đội mạnh nhất ở Olympic. Bởi lẽ, mục tiêu chính của họ là chinh phục giải đấu như Euro hay World Cup.

AFF Cup chỉ là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, nhiệm vụ quan trọng với Thái Lan vẫn là tham dự Asian Cup hay World Cup. Đó mới là thước đo của một nền bóng đá.

Việc phát triển cầu thủ, tạo điều kiện cho họ ra nước ngoài thi đấu, nâng cao trình độ của các cầu thủ trẻ, giúp các cầu thủ có thái độ chuyên nghiệp hơn… là điều cần thiết với bóng đá Thái Lan. Chúng ta nên nhìn xa hơn giải AFF Cup mà nên hướng tới trình độ châu Á thì tốt hơn nhiều".