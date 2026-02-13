Tuyển Anh gặp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rộng cửa vô địch Nations League

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bảng A3, nơi được giới chuyên môn định danh là "bảng tử thần". Kết quả bốc thăm đã đưa Tây Ban Nha đối đầu trực tiếp với Anh và Croatia. Sự góp mặt của CH Séc khiến bảng đấu này trở nên vô cùng khó đoán, khi mỗi trận đấu đều mang tính chất của một trận chung kết sớm.

Kết quả bốc thăm Nations League 2026/27 (Ảnh: UEFA).

Nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha rơi vào bảng A4. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đoàn quân của HLV Roberto Martinez chắc chắn không thể chủ quan khi phải đối đầu với một Na Uy đang sở hữu "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland, cùng sự lỳ lợm của Đan Mạch và Xứ Wales.

Tại League A, hạng đấu cao nhất quy tụ những tinh hoa của bóng đá lục địa già, các bảng đấu còn lại cũng kịch tính không kém. Bảng A1 chứng kiến cuộc chạm trán giữa ba "gã khổng lồ" là Pháp, Italy và Bỉ, bên cạnh ẩn số Thổ Nhĩ Kỳ. Tại bảng A2, duyên nợ giữa Đức và Hà Lan tiếp tục được nối dài, hứa hẹn những màn so tài mãn nhãn về mặt chiến thuật.

League B, C và D cũng ghi nhận những bảng đấu cân bằng, nơi các đội tuyển tầm trung nỗ lực tìm kiếm tấm vé thăng hạng để tiếp cận gần hơn với nhóm hạt giống hàng đầu.

Nations League 2026-27 mang đến những trận đấu hấp dẫn ngay từ vòng bảng (Ảnh: Getty).

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), vòng bảng sẽ khởi tranh với lịch thi đấu dày đặc từ ngày 24/9 đến 17/11. Thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt vẫn được duy trì, trong đó hai đội đứng đầu mỗi bảng tại League A sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết.

Giai đoạn căng thẳng nhất của giải đấu sẽ rơi vào tháng 3/2027 với loạt trận knock-out và play-off thăng hạng, xuống hạng. Nhà vô địch mới của UEFA Nations League sẽ được xướng tên sau trận chung kết diễn ra vào tháng 6/2027.