Trang An Marathon 2025 quy tụ hơn 10.000 vận động viên trên cung đường di sản

Sự kiện do Công ty Cổ phần Vũ Media (VRace) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, đã trở thành hoạt động thể thao thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần sống khỏe - sống xanh và quảng bá hình ảnh vùng di sản kép thế giới Tràng An.

Sự kiện thể thao thường niên, quy tụ hơn 10.000 vận động viên (Ảnh: BTC).

Không chỉ là giải chạy, Trang An Marathon 2025 còn là lễ hội thể thao - du lịch quy mô lớn, thu hút vận động viên, người thân và du khách đến Ninh Bình, tạo hiệu ứng tích cực cho định hướng phát triển du lịch thể thao bền vững mà tỉnh đang triển khai.

Giải chạy ghi nhận những thành tích ấn tượng

Giải chạy đón tiếp hơn 10.000 vận động viên tham gia với 4 mốc cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), khám phá vùng đất di sản (10km) và trải nghiệm đường chạy di sản (5km). Với 4 cự ly - 4 cung đường khác nhau, các vận động viên đã có những trải nghiệm và có lời khen cho giải chạy.

Hơn 10.000 vận động viên tham gia với 4 mốc cự ly (Ảnh: BTC).

Những đổi mới ấn tượng của Trang An Marathon 2025 - Dấu ấn mùa thứ 5 giữa lòng di sản kép

Trở lại sau bốn mùa tổ chức thành công, Trang An Marathon 2025 diễn ra trong thời khắc đặc biệt - chào mừng sự hợp nhất ba tỉnh Nam Định - Hà Nam - Ninh Bình và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I. Năm nay, giải chạy mang đến hàng loạt đổi mới ấn tượng, khẳng định nỗ lực của ban tổ chức trong việc nâng tầm trải nghiệm cho vận động viên.

Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng được mở rộng theo nhóm tuổi ở cự ly 42km, nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu công bằng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng runner (người chạy bộ) phong trào.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trang An Marathon không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cầu nối văn hóa - nơi mỗi sải bước trên cung đường di sản là hành trình chinh phục giới hạn bản thân và lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch thể thao tại Ninh Bình, góp phần đưa hình ảnh di sản kép Tràng An đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Hướng tới tiêu chuẩn quốc tế

Toàn bộ 4 cự ly của giải gồm Marathon (42,195km), bán Marathon (21,0975km), cự ly 10km và cự ly 5km đều được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo lường, giám sát và xác nhận đạt chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thành tích của vận động viên được công nhận chính thức.

Vận động viên nhận giải thưởng (Ảnh: BTC).

Là đối tác chiến lược của Trang An Marathon 2025, 361º Sports tiếp tục đồng hành và lan tỏa thông điệp "One Degree Beyond - Bứt phá giới hạn", khẳng định cam kết đồng hành cùng VRace trong việc phát triển phong trào thể thao bền vững tại Việt Nam nói chung và bộ môn chạy bộ nói riêng.

Đại diện 361º Sports phát biểu tại lễ khai mạc Trang An Marathon 2025 (Ảnh: BTC).

Đại diện 361º Sports chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng Trang An Marathon mùa giải 2025 - để tiếp tục mang tinh thần dám dấn thân, dám vượt giới hạn đến với mảnh đất di sản kép của thế giới. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước chạy trên cung đường này, không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, ý chí bền bỉ, mà còn là hành trình kết nối giữa bản sắc văn hóa Việt, vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh thần chinh phục".

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Trang An Marathon đã trở thành biểu tượng thể thao - văn hóa - du lịch của Ninh Bình, nơi thể thao và di sản giao hòa, lan tỏa hình ảnh di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An đến bạn bè quốc tế.

Giải tiếp tục khẳng định vị thương hiệu là “giải chạy giữa lòng di sản”, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch thể thao xanh và bền vững trong tương lai.

Thông tin chi tiết và hình ảnh giải đấu được cập nhật tại: https://tranganmarathon.com/.