Tottenham thất thủ trước Chelsea, hồi hộp chờ trận đấu sinh tử

Tottenham Hotspur sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng để định đoạt số phận của mình tại Ngoại hạng Anh sau thất bại 1-2 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge vào rạng sáng 20/5. Kết quả này khiến "Gà trống" chưa thể chính thức trụ hạng, trong khi Chelsea chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng và tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu.

Trận đấu khởi đầu đầy kịch tính khi Chelsea suýt phải trả giá từ một đường chuyền về bất cẩn của Jorrel Hato, nhưng may mắn bóng đi chệch cột dọc. Phút thứ 10, thủ thành Robert Sanchez của Chelsea tiếp tục phải trổ tài cứu thua sau cú đánh đầu dội cột dọc của Mathys Tel. Sau những phút đầu chao đảo, Chelsea dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 15, Antonin Kinsky xuất sắc cản phá cú sút của Cole Palmer. Tuy nhiên, thủ môn người CH Séc không thể làm gì khi Enzo Fernandez tung cú cứa lòng chuẩn xác từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng vào góc thấp khung thành, mở tỷ số cho Chelsea ở phút 18. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của Fernandez tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Enzo Fernandez ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Sau bàn mở tỷ số, Chelsea kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Liam Delap bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm, trước khi Fernandez sút phạt từ góc hẹp đưa bóng dội xà ngang. Tottenham chỉ có một pha đáp trả hiếm hoi với cú dứt điểm thiếu chính xác của Tel, trong khi Cole Palmer cũng bỏ lỡ thêm một cơ hội ở cuối hiệp một. Chelsea khép lại hiệp đầu với lợi thế dẫn bàn.

Với 26 trong tổng số 38 điểm mùa này giành được trên sân khách, người hâm mộ Tottenham có lý do để hy vọng vào một màn lội ngược dòng. Phút 59, Richarlison đánh đầu từ đường tạt bóng của Randal Kolo Muani nhưng không thắng được Sánchez.

Tuy nhiên, hy vọng của đội khách bị dập tắt ở phút 67. Từ quả tạt sâu của Pedro Neto, Enzo Fernandez chuyền ngược thuận lợi để Andrey Santos thoải mái đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Tưởng chừng đã hết hy vọng, đoàn quân của Roberto De Zerbi bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Phút 74, Pape Matar Sarr xử lý bằng gót trong vòng cấm trước khi Richarlison dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Với hiệu số vượt trội so với West Ham, Tottenham hiểu rằng chỉ cần một điểm gần như sẽ đảm bảo suất trụ hạng, vì vậy họ dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối.

Tottenham vùng lên mạnh mẽ ở nửa cuối của hiệp hai (Ảnh: Getty).

James Maddison vào sân từ ghế dự bị và có cơ hội ngon ăn nhưng bị Hato cản phá ngay trước khung thành. Sau tình huống phạt góc kế tiếp, Micky van de Ven đòi phạt đền sau pha va chạm với Marc Cucurella nhưng trọng tài không chấp nhận. Cú đá phạt ở thời gian bù giờ của Maddison đi vọt xà, khép lại hy vọng có điểm của đội khách.

Chiến thắng này giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, trở lại nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu và tránh khỏi kịch bản thua 5 trận sân nhà liên tiếp ở giải VĐQG lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Tottenham đã trải qua 10 chuyến làm khách liên tiếp không thắng tại Stamford Bridge và cần tránh thất bại trước Everton ở vòng cuối, hoặc chờ Leeds gây khó cho West Ham để chắc chắn trụ hạng.