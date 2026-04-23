Cuộc chiến trụ hạng Ngoại hạng Anh: Tottenham trước bờ vực thẳm

Việc Burnley thất thủ trước Man City vào rạng sáng 23/4 không chỉ giúp đoàn quân của Pep Guardiola chiếm ngôi đầu bảng, mà còn chính thức khép lại hành trình của thầy trò Scott Parker tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Cùng với Wolves, Burnley đã phải chấp nhận thực tại nghiệt ngã khi sớm nhận một suất xuống chơi tại Championship mùa sau. Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào suất cuối cùng trên "chuyến tàu ngược", nơi Tottenham Hotspur, West Ham United, Nottingham Forest và Leeds United đang nỗ lực chiến đấu để tìm đường sống.

Tottenham Hotspur, West Ham United, Nottingham Forest và Leeds United đang phải đua trụ hạng (Ảnh: BBC).

Cuộc đua nghẹt thở tại nhóm “cầm đèn đỏ”

Sau vòng 33, cục diện bảng xếp hạng đang vẽ nên một kịch bản nghiệt ngã cho Tottenham Hotspur. Đội bóng Bắc London hiện đang đứng thứ 18 với 31 điểm, kém vị trí an toàn của West Ham 2 điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest (36 điểm) và Leeds United (39 điểm) đã tạo được khoảng cách tương đối an toàn nhờ những kết quả khả quan trong giai đoạn nước rút.

Nỗi lo lớn nhất của Tottenham lúc này chính là phong độ chạm đáy. Họ đã trải qua chuỗi 15 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh và chưa một lần được tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong suốt năm dương lịch 2026. Trái ngược hoàn toàn, các đối thủ trực tiếp lại đang bứt phá mạnh mẽ. West Ham giành tới 19 điểm trong 12 trận gần nhất, còn Nottingham Forest cũng duy trì mạch 5 trận bất bại. Sự tương phản về tinh thần và hiệu quả thi đấu đang đẩy "Gà trống" vào thế chân tường.

Vì sao Tottenham lại gục ngã?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của một đội bóng từng nằm trong nhóm "Big Six". Sai lầm hệ thống trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên, từ những lựa chọn sai lầm như Jose Mourinho đến triều đại thảm họa kéo dài 44 ngày của Igor Tudor, cùng sự biến động thượng tầng khi gia đình Lewis thay thế Daniel Levy đã khiến Tottenham hoàn toàn mất phương hướng.

Đặc biệt, cuộc khủng hoảng nhân sự với chấn thương dài hạn của các trụ cột như James Maddison và Dejan Kulusevski đã khiến hàng công của Spurs trở nên vô hại. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trong những trận gần đây thấp đến mức kỷ lục, chỉ từ 0,05 đến 0,07. Điều này phản ánh một lối chơi bế tắc và thiếu sức sống. Tâm lý rệu rã sau những bàn thua muộn, điển hình là trận hòa Brighton mới đây, đã bào mòn chút niềm tin cuối cùng còn sót lại của các cầu thủ.

Vấn đề của Tottenham lúc này không hẳn nằm ở chiến thuật, mà là sự đổ vỡ mang tính hệ thống về mặt tinh thần. Dù HLV Roberto De Zerbi vẫn luôn khẳng định sự lạc quan và tin rằng Spurs có thể thắng liền 5 trận để tự quyết số phận, nhưng thực tế sân cỏ lại đang kể một câu chuyện khác. Các chuyên gia hàng đầu như Jamie Carragher hay Dean Ashton đều có chung nhận định: Tottenham đang mang diện mạo của một đội bóng xuống hạng.

Tottenham đang trải qua chuỗi 15 trận không thắng (Ảnh: Getty).

Lịch thi đấu: Chiếc phao cứu sinh hay cái bẫy cuối cùng?

Dù đang đứng trước vực thẳm, Tottenham vẫn còn một điểm tựa nhỏ nhoi từ lịch thi đấu. Ở vòng tới, họ sẽ làm khách trên sân của Wolves, đội bóng đã chính thức xuống hạng và không còn động lực chiến đấu. Tiếp đó là cuộc đối đầu trực tiếp với Leeds United và Everton. Nếu chắt chiu được điểm số từ những đối thủ này, Spurs hoàn toàn có thể lách qua khe cửa hẹp.

Thử thách lớn nhất sẽ đến từ cuộc chạm trán với Aston Villa, đội bóng đang dốc toàn lực để bảo vệ suất dự Champions League mùa sau. Chưa dừng lại ở đó, trận derby với Chelsea cũng hứa hẹn đầy giông bão, khi đối thủ vừa thay tướng và đang chiến đấu quyết liệt để tìm đường trở lại đấu trường châu Âu. Đây vừa là cơ hội để Spurs nắm quyền tự quyết, nhưng đồng thời cũng là phép thử khắc nghiệt cho bản lĩnh của đại diện thành London. Nếu không thể thoát khỏi trạng thái tâm lý nặng nề, những cạm bẫy này hoàn toàn có thể nhấn chìm hy vọng trụ hạng của “Gà trống” bất cứ lúc nào.

Lịch thi đấu của Tottenham trong 5 trận còn lại tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: Chụp màn hình).

Siêu máy tính của Opta hiện dự báo tỷ lệ xuống hạng của Tottenham lên tới 57,17%, cao nhất trong số các đội chưa chính thức rớt hạng. Lịch sử Ngoại hạng Anh cũng từng chứng kiến kịch bản điên rồ khi chính West Ham xuống hạng dù giành tới 42 điểm ở mùa giải 2002-2003. Điều này cho thấy không có ngưỡng an toàn tuyệt đối trong một mùa giải mà khoảng cách giữa các đội cực kỳ sít sao.

5 vòng đấu cuối cùng sẽ là lời giải cho số phận của Tottenham. Liệu họ có thể tạo nên một cuộc đào thoát ngoạn mục hay sẽ chính thức trở thành "gã khổng lồ" tiếp theo ngã ngựa, để lại một vết đen không thể xóa nhòa trong lịch sử bóng đá Anh? Mọi câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc họ có thể tìm lại bản năng chiến thắng ngay trong trận gặp Wolves vào cuối tuần này hay không.

Mai Phan