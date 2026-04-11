Tottenham rơi xuống nhóm xuống hạng, thảm họa tới rất gần

Trong trận đấu sớm ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân London Stadium vào đêm qua, West Ham đã gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 4-0 trước Wolves. Chiến thắng này giúp The Hammers thoát khỏi vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ.

Tottenham đối diện với nguy cơ xuống hạng ở mùa này (Ảnh: Getty).

West Ham đã vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 32 điểm. Tottenham đã bị đẩy xuống nhóm xuống hạng khi chỉ có 30 điểm và thi đấu ít hơn West Ham 1 trận. Ở vòng đấu này, “Gà trống” sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sunderland vào lúc 20h ngày 12/4.

Sau khi rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, Tottenham cảm nhận rõ thảm họa tới gần. Theo thống kê, lần đầu tiên kể từ năm 2009, đội bóng Bắc London mới lại rơi xuống nhóm nguy hiểm. Trong khi đó, lần gần nhất Spurs phải xuống hạng ở giải đấu cao nhất nước Anh là ở mùa 1976/77. Điều trớ trêu là ngay mùa giải trước, Tottenham vừa giành chức vô địch Europa League.

Tottenham thi đấu cực tệ trong thời gian qua khi trải qua 13 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh (hòa 5, thua 8). Đây là một trong những chuỗi phong độ tệ nhất trong lịch sử CLB. Nếu không cải thiện, “Gà trống” có thể phá vỡ kỷ lục buồn trong lịch sử CLB khi trải qua 16 trận liên tiếp không thắng ở mùa giải 1934/35.

Chuỗi 13 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng của Tottenham (Ảnh: Sky Sports).

Sự khủng hoảng của Tottenham thể hiện rõ khi họ đã sa thải tới hai HLV trong mùa giải này là Thomas Frank và Igor Tudor. Mới đây, đội bóng thành London vừa mới bổ nhiệm HLV Roberto De Zerbi theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Trước mắt, HLV De Zebri có nhiệm vụ “cứu” Tottenham khỏi thảm họa. Ông có 7 trận đấu cuối cùng ở Sunderland, Brighton, Wolves, Leeds, Aston Villa, Chelsea và Everton để giải cứu Spurs. Đây là lịch thi đấu đầy rủi ro khi các đối thủ của Tottenham đều có động lực rất lớn khi phải cạnh tranh vé dự cúp châu Âu hoặc trụ hạng ở cuối mùa.

Nếu Tottenham phải xuống hạng, đây có thể là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.