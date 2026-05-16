Siêu phẩm của Semenyo giúp Man City hạ Chelsea, vô địch FA Cup

Khoảnh khắc lóe sáng của Antoine Semenyo đã giúp Man City đánh bại Chelsea 1-0 trong trận chung kết FA Cup, qua đó đưa đội bóng áo xanh thành Manchester lần đầu nâng cao danh hiệu này kể từ năm 2023. Đây là chức vô địch FA Cup thứ 8 trong lịch sử Man City, cân bằng thành tích với chính Chelsea.

Đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát bóng vượt trội ngay từ những phút đầu và nhanh chóng tạo ra sức ép. Semenyo có hai pha dứt điểm bị chặn lại, trong khi Omar Marmoush chỉ chạm bóng thiếu chính xác. Rodri tiếp tục có pha đánh đầu nhưng bị Joao Pedro cản phá. Dù luân chuyển bóng khá mạch lạc, Man City vẫn chưa thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành Robert Sanchez. Ở chiều ngược lại, Joao Pedro có cơ hội cho riêng mình nhưng bị Abdukodir Khusanov theo kèm chặt chẽ, trước khi trượt chân khi tung cú sút và để James Trafford dễ dàng bắt gọn.

Phút 27, Matheus Nunes căng ngang để Erling Haaland đưa bóng vào lưới Chelsea. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi hậu vệ phải của Man City rơi vào thế việt vị trước thời điểm nhận đường chuyền từ Semenyo. Sau đó, tuyển thủ Ghana có pha xử lý vượt qua Marc Cucurella nhưng lại tung cú sút quá thiếu chính xác. Chelsea cũng có quãng thời gian giành lại thế trận, song chưa thể gây khó khăn cho thủ môn đối phương. Trước khi hiệp một khép lại, Haaland buộc Sanchez phải thực hiện pha cứu thua đáng chú ý đầu tiên bằng cú dứt điểm một chạm đầy uy lực.

Bước sang hiệp hai, Guardiola tung Rayan Cherki vào sân và cầu thủ người Pháp lập tức tạo dấu ấn. Chỉ sau hai phút, anh phối hợp với Nico O'Reilly trước khi Semenyo đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. Ở phía bên kia, Rodri phá bóng giải nguy sau pha đánh đầu của Moises Caicedo, trong khi Wesley Fofana cũng không thể tận dụng đường chuyền của Reece James khi Chelsea dần chơi tự tin hơn.

Tuy nhiên, khán đài dành cho Man City tại Wembley đã bùng nổ ở phút 72. Từ pha căng ngang của Haaland, Semenyo tung cú đánh gót đầy ngẫu hứng đưa bóng lăn hiểm hóc vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chelsea suýt có câu trả lời tức thì khi Enzo Fernandez bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Dù vậy, Man City vẫn bảo toàn lợi thế khi Sanchez liên tiếp từ chối các cơ hội của Nunes và Cherki. Chung cuộc, đội bóng của Guardiola giành chiến thắng để lần thứ hai đăng quang tại Wembley trong mùa giải này, họ đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 3. Trong khi đó, The Blues phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp ở các trận chung kết FA Cup.