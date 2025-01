Tội đồ của tuyển Thái Lan khóc nức nở, CĐV đánh nhau trên khán đài

Madam Pang dẫn cầu thủ Thái Lan tri ân người hâm mộ

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân của Thái Lan. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik lên ngôi vô địch khi thắng 5-3 sau hai lượt trận.

Trong đó, tình huống bước ngoặt chính là chiếc thẻ đỏ của Weerathep Pomphan ở phút 75. Đó là thời điểm "Voi chiến" đang hưng phấn sau khi Supachok vừa nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. Trong thế thiếu người, Thái Lan đã không thể cưỡng lại đội tuyển Việt Nam và phải chịu hai bàn thua.

Weerathep Pomphan khóc nức nở sau trận đấu (Ảnh: Football Siam).

HLV Masatada Ishii an ủi Weerathep Pomphan (Ảnh: FAT).

Tiền vệ phòng ngự Weerathep Pomphan đã chịu nhiều sự chỉ trích sau trận đấu. Anh cũng cảm thấy hối hận vì sai lầm của mình. Trong lúc Madam Pang dẫn toàn đội Thái Lan tri ân cổ động viên (CĐV) Thái Lan sau trận đấu, Weerathep Pomphan đã khóc nức nở.

HLV Masatada Ishii và các đồng đội đã tới an ủi Weerathep Pomphan. Dù vậy, trong hoàn cảnh ấy, không ai có thể vui được. Người hâm mộ Thái Lan cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt của HLV Masatada Ishii và các học trò. Họ đã thể hiện sự ủng hộ đội tuyển Thái Lan ngay cả khi đội bóng thất bại.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận thực tế ấy. Một bộ phận CĐV Thái Lan đã không kiềm chế được cảm xúc và đánh nhau trên khán đài. Điều này tạo nên hình ảnh không đẹp của người hâm mộ chủ nhà. Rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời để ngăn chặn những kẻ quá khích.

CĐV Thái Lan đánh nhau khiến lực lượng an ninh phải can thiệp (Ảnh: Football Siam).

Đội tuyển Thái Lan đã không thể xác lập kỷ lục vô địch AFF Cup ba lần liên tiếp. Dù có sự chuẩn bị khá kỹ ở giải đấu này nhưng đoàn quân HLV Masatada Ishii lại thi đấu không tốt trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và hứng chịu thất bại.

Đáng chú ý, trong quá khứ, "Voi chiến" chỉ thua 3/29 trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam kể từ năm 1995 tới nay. Tuy nhiên, chỉ trong vòng ba ngày, họ đã liên tiếp thất bại hai trận trước "Rồng vàng".

Sự vươn lên của đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở giải đấu này khiến cho thế cục của bóng đá Đông Nam Á ngày càng trở nên khó lường. Thái Lan không còn giữ thế độc tôn, còn Indonesia vẫn chưa thể bung hết sức ở AFF Cup khi thiếu vắng dàn cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ còn tiến xa khi "ngấm" triết lý bóng đá của HLV Kim Sang Sik.