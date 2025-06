Nhận định Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha (2h ngày 9/6): Gừng già và tre non

* Trận chung kết Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 2h ngày 9/6 tại sân Allianz Arena (Đức).

Gừng già và tre non là sự ví von xác đáng nhất về C.Ronaldo và Lamine Yamal ở thời điểm này. Gừng già có vị cay nồng và hương thơm đặc trưng, biểu tượng cho sự mạnh mẽ và kinh nghiệm. Tre non mềm mại, dễ uốn nắn, tượng trưng cho sự tươi trẻ, linh hoạt và khả năng thích nghi tốt. Đồng thời, tre non cũng là biểu tượng cho sự phát triển, sự hy vọng và tiềm năng của tương lai.

Cuộc đọ sức giữa C.Ronaldo và Yamal hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn (Ảnh: ESPN).

Sự xuất hiện của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League đã mang tới cho người hâm mộ cuộc đo tài “già trẻ” vô cùng hấp dẫn này. C.Ronaldo đã bước sang tuổi 40, tức hơn gấp đôi so với tuổi của Yamal. Thậm chí, CR7 còn nhiều hơn bố của Yamal với 5 tuổi.

C.Ronaldo là hiện thân cho đỉnh cao và sự dẻo dai. Anh là hình mẫu cho mọi ngôi sao trong làng túc cầu mơ ước, kể cả Yamal. Hiếm có cầu thủ nào ngự trị trên đỉnh cao lâu tới như vậy. Thậm chí, ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn khiến tất cả nhắc tới mình. Trong mùa giải vừa qua, CR7 vẫn là Vua phá lưới với 25 bàn thắng.

Hay mới nhất, siêu sao số 7 vừa tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Đức ở bán kết Nations League. Nhờ đó, CR7 đã phá dớp lần đầu tiên đánh bại Die Mannschaft trong sự nghiệp.

Yamal lại gợi cho C.Ronaldo nhớ về thời tuổi trẻ đầy hoài bão. Thậm chí, ở tuổi 17, Yamal còn chạy xa hơn rất nhiều so với CR7 năm xưa (vẫn còn là thành viên của đội trẻ Sporting Lisbon). Yamal là nhân tố không thể thay thế ở Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha nhờ màn trình diễn siêu hạng.

Trong mùa giải vừa qua, Yamal đã ghi 18 bàn và có 16 đường kiến tạo thành bàn, giúp Barcelona giành cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội (La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha). Trước đó, thần đồng này là hạt nhân quan trọng giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Europa League. Chỉ cách đây vài ngày, Yamal còn khiến tất cả nhắc tới mình khi lập cú đúp giúp Tây Ban Nha hạ gục Pháp với tỷ số 5-4.

Kinh nghiệm của C.Ronaldo hay sức trẻ của Yamal sẽ chiến thắng? (Ảnh: Fox).

Yamal đang có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử giành Quả bóng vàng. Tiền đạo trẻ này sẽ có lợi thế trong cuộc đua với Dembele nếu như giành chức vô địch Nations League.

Có chi tiết đáng chú ý, Yamal không dưới một lần bắt chước những pha ăn mừng của C.Ronaldo. Chưa rõ dụng ý của ngôi sao 17 tuổi nhưng ở góc độ nào đó, có thể hiểu Yamal thích sự ngạo nghễ của “ông bác” CR7.

Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha rất háo hức đối đầu với C.Ronaldo: “CR7 là huyền thoại. Chúng tôi đều tôn trọng anh ấy. Tôi sẽ làm tốt công việc của mình và giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng”.

Trong khi đó, “ông bác” C.Ronaldo cũng nói về Yamal: “Cậu ấy đang làm rất tốt. Cậu ấy biết cách tận dụng khả năng của mình. Yamal sở hữu tiềm năng lớn nhưng hãy để cậu nhóc phát triển tự tin. Đừng tạo ra áp lực cho cậu bé”.

Với tầm ảnh hưởng của mình, C.Ronaldo và Yamal sẽ đóng vai trò quyết định số phận trận chung kết Nations League. Liệu chăng, kinh nghiệm của “gừng già” C.Ronaldo hay sự dẻo dai, linh hoạt của “tre non” Yamal sẽ giành chiến thắng?

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Vitinha có thể ra sân ngay từ đầu ở trận đấu với Tây Ban Nha. Ở trận đấu gặp Đức, cầu thủ của PSG vào sân thay người và đã thi đấu khá hay. Tương tự, Francisco Conceicao cũng có thể được “đền đáp” bằng suất đá chính.

Bên phía Tây Ban Nha, HLV De La Fuente có thể giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận đấu với Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha (4-3-3): Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo Silva; Conceicao, Ronaldo, Bruno Fernandes.

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha