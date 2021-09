Thời tiết ở UAE vào tháng 10 không quá khủng khiếp với đội tuyển Việt Nam

Dân trí Thông tin khí tượng cho thấy tháng 10 là thời điểm UAE nói chung và thành phố Sharjah nói riêng không quá nóng như giai đoạn trước đó.

Đội tuyển Việt Nam từng trải qua các trận đấu vào cao điểm mùa hè ở khu vực Trung Đông, đó là các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tại UAE hồi tháng 6, trận vòng loại thứ ba gặp Saudi Arabia tại quốc gia này hồi đầu tháng 9.

Đấy là những trận đấu thật sự khó khăn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo, bởi cái nóng khủng khiếp ở vùng cận sa mạc, với nhiệt độ ban đêm có khi vẫn đạt ngưỡng trên dưới 40 độ C.

Đội tuyển Việt Nam từng thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE, hồi tháng 6 (Ảnh: Anh Tuấn).

Tuy nhiên, vào tháng 10, khu vực Trung Đông đã qua cao điểm nắng nóng. Báo cáo khí tượng tại thành phố Sharjah (UAE), nơi đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10 tới đây, nhiệt độ trung bình trong tháng dưới 30 độ C (cụ thể là 29,7). Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tầm 23,8 độ C, còn nhiệt độ cao nhất chưa tới 36 độ C (35,7).

Nhiệt độ này thấp hơn nhiều so với khoảng thời gian cao điểm nắng nóng của mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm.

Số giờ nắng trong ngày ở Sharjah vào tháng 10 cũng thấp hơn so với 7 tháng trước đó, từ tháng 3 đến tháng 9. Cụ thể, số giờ nắng trung bình trong ngày vào tháng 10 tại Sharjah là 10,1 giờ, so với 12,2 giờ vào tháng 6, vẫn thấp hơn tháng 3 (tháng đầu hè - 10,4 giờ nắng trong ngày).

Với thời tiết như thế vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ "dễ thở" hơn khi thi đấu tại Sharjah trong những ngày tới đây. Đấy cũng là lý do mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định giờ bóng lăn của trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc là 19h, theo giờ địa phương (22h, theo giờ Việt Nam), thay vì 21h địa phương như đề xuất của tuyển Trung Quốc.

Nhiệt độ trung bình tại Sharjah (UAE) qua các tháng, với tháng 10 dễ chịu hơn nhiều so với các tháng trước đó, vào cao điểm mùa Hè.

Truyền thông Trung Quốc cũng thừa nhận thời tiết ở Sharjah mấy ngày qua đã bắt đầu dễ chịu hơn trước, với đội tuyển Trung Quốc là đội bóng trực tiếp trải nghiệm, khi họ đã tập huấn tại đây từ đầu tháng 9.

Tờ Sohu của Trung Quốc cho hay: "Theo ghi nhận, nhiệt độ tại Sharjah vào lúc 19h tối (giờ bóng lăn ở trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc) vào khoảng 30 độ C. Dù trời vẫn còn tương đối nóng, nhưng đã mát hơn nhiều so với giai đoạn vòng loại thứ hai World Cup 2022 (hồi tháng 6)".

Với điều kiện thời tiết nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ không gặp vấn đề lớn, bởi các cầu thủ Việt Nam không lạ chuyện thi đấu bóng đá ở nhiệt độ dao động trên dưới 30 độ C ở giải trong nước.

Chính vì thế, đây có thể là tiền đề để đội bóng của HLV Park Hang Seo đạt thể lực tốt hơn so với các trận đấu hồi tháng 6, cũng tại UAE.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE vào rạng sáng 1/10, chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Trung Quốc 6 ngày sau đó.

Thiện Nhân