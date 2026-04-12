Tay cơ Việt Nam vào bán kết World Cup billiards

Đối thủ của Trần Thanh Lực trong trận tứ kết là Dick Jaspers (Hà Lan). Trận tứ kết diễn ra sáng nay (theo giờ Việt Nam) rất căng thẳng.

Trần Thanh Lực vào bán kết World Cup billiards carom 3 băng tại Bogota, Colombia (Ảnh: UMB).

Trần Thanh Lực có lúc dẫn trước đối phương đến 16-6, nhưng Dick Jaspers ghi liên tiếp 10 điểm, gỡ lại 16-16.

Sau đó, Thanh Lực “trả lời” bằng lượt cơ ghi đến 8 điểm, kết thúc hiệp một với tỷ số 26-25 (tại World Cup billiards carom 3 băng, ở mỗi trận đấu, các cơ thủ thi đấu đến 50 điểm, khi có một trong hai tay cơ ghi được 25 điểm trở lên, trận đấu sẽ nghỉ giữa hiệp).

Sau giờ nghỉ, Dick Jaspers khởi đầu tốt hơn. Tay cơ người Hà Lan dẫn trước Thanh Lực đến 46-37. Ngỡ như trận tứ kết sẽ kết thúc với chiến thắng của Dick Jaspers, nhưng Thanh Lực thi đấu rất kiên trì. Anh rút ngắn tỷ số xuống còn 44-46, rồi 46-48.

Đến lượt cơ thứ 33, Trần Thanh Lực ghi 4 điểm quyết định, kết thúc trận tứ kết với chiến thắng nghẹt thở 50-48, giành quyền vào bán kết.

Đối thủ của Trần Thanh Lực trong trận bán kết diễn ra rạng sáng mai (13/4, theo giờ Việt Nam) sẽ là Martin Horn (Đức). Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ).

Giải năm nay diễn ra tại Bogota (Colombia), thuộc một trong 7 vòng đấu World Cup diễn ra hàng năm, ở 7 thành phố khác nhau trên thế giới.

Tính cho đến thời điểm này, VĐV Việt Nam có nhiều lần vô địch World Cup nhất là Trần Quyết Chiến, với 4 lần đăng quang.