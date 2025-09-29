Sportswear In Vietnam - thương hiệu thời trang dành cho người yêu thể thao

Từ đam mê đến thương hiệu đồng hành cùng runner

SIV không khởi đầu chỉ với tham vọng kinh doanh, mà xuất phát từ tình yêu thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Vì vậy, mỗi sản phẩm ra đời đều gắn liền với câu hỏi: “Làm sao để runner chạy thoải mái hơn, bứt phá tốt hơn?”.

Chỉ trong vòng 1 năm, SIV cho biết thương hiệu đã trở thành đối tác trang phục cho hơn 80 giải chạy và câu lạc bộ trên khắp cả nước. Đó không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng mà cộng đồng runner (người chạy bộ) dành cho thương hiệu.

SIV - Đối tác sản xuất áo cho hơn 80 giải chạy khắp cả nước (Ảnh: SIV).

Trang phục không chỉ để mặc mà để trải nghiệm

Điểm khác biệt của SIV nằm ở việc kết hợp giữa thiết kế trẻ trung và tính năng chuyên biệt. Các sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, với chất liệu nhẹ, thoáng khí, co giãn tốt và khả năng thấm hút mồ hôi vượt trội.

Mỗi chi tiết từ đường may, phom dáng cho đến màu sắc đều hướng tới mục tiêu giúp người chạy tự tin hơn, thoải mái hơn trên mọi cung đường - từ buổi tập luyện thường ngày cho đến những giải đấu khắc nghiệt.

Không dừng lại ở việc sản xuất trang phục, SIV đặt mục tiêu năm 2025 sẽ nâng tầm trải nghiệm runner toàn diện. Bên cạnh việc nghiên cứu công nghệ vải mới, thương hiệu còn đầu tư vào hệ thống bán hàng hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm qua nhiều kênh như Facebook, TikTok Shop, Shopee và website.

Các sản phẩm tại SIV đều thiết kế trẻ trung, năng động (Ảnh: SIV).

SIV chú trọng xây dựng cộng đồng - nơi những người yêu chạy có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều giải chạy trên cả nước, tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng runner.

Ngoài sản xuất áo giải, SIV còn đồng hành cùng các CLB (Ảnh: SIV).

Với SIV, mỗi sản phẩm không chỉ để mặc, mà còn là một phần trong hành trình chinh phục đường chạy của runner. Thông điệp “Chạy tự do, chạy mạnh mẽ” thương hiệu mang theo cũng chính là lời nhắn gửi đến cộng đồng: tự tin thể hiện bản thân, bứt phá giới hạn và tận hưởng từng bước chân.