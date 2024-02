Son Heung Min và Lee Kang In trả giá đắt sau vụ đánh nhau

Trước thềm trận bán kết Asian Cup 2023, hai ngôi sao lớn của bóng đá Hàn Quốc là Lee Kang In và Son Heung Min đã "nói chuyện bằng nắm đấm". Nhóm cầu thủ trẻ do Lee Kang In cầm đầu đã nhanh chóng kết thúc bữa tối để đi chơi bóng bàn.

Lee Kang In và Son Heung Min đều có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Hàn Quốc.

Nhóm cầu thủ này khá ồn ào trong lúc chơi, khiến cho đội trưởng Son Heung Min không hài lòng. Cầu thủ của Tottenham đã túm áo của Lee Kang In. Ngay lập tức, ngôi sao của PSG đã đáp trả bằng cú đấm, khiến cho Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.

Sau khi scandal này bị phơi bày trên mặt báo, người hâm mộ đã thấy tình trạng rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ đội tuyển Hàn Quốc. Theo tờ Yonhap, có nhiều nhóm cầu thủ đã tách ra chơi riêng và tạo lãnh địa của mình.

Dư luận Hàn Quốc đã trút cơn thịnh nộ lên đội tuyển quốc gia. HLV Klinsmann đã bị sa thải. Một trong những lý do vì ông thiếu sự lãnh đạo và không thể quản lý cầu thủ. Đương nhiên, những người liên quan trực tiếp như Lee Kang In hay Son Heung Min không tránh khỏi việc bị phạt.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Chung Mong Gyu, khẳng định sẽ công bố án phạt với hai cầu thủ trong thời gian tới. Ông cho biết: "Dựa theo các quy định, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật với các cầu thủ có liên quan. Họ có thể bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung vào tháng 3.

Nội bộ đội tuyển Hàn Quốc rạn nứt nghiêm trọng (Ảnh: Getty).

Vì hai cầu thủ đều có CLB chủ quản nên hình thức kỷ luật duy nhất Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc có thể áp dụng là loại khỏi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được bàn bạc sau khi chúng tôi bổ nhiệm HLV mới".

Sau vụ scandal, Lee Kang In đã bị chỉ trích khá nhiều. Cổ động viên Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi đuổi cầu thủ trẻ này ra khỏi đội tuyển quốc gia vì không tôn trọng đàn anh. Trong khi đó, nhiều nhãn hàng đã cắt hợp đồng tài trợ với Lee Kang In.