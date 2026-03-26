Bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải U15 Quốc gia 2026

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia là một trong những sân chơi tiêu biểu trong hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Đây cũng là môi trường để các cầu thủ trẻ thể hiện khát vọng, tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên”.

Ông Nguyễn Đức Mẫn - Đại diện công ty Acecook Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực và thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”.

Cũng trong buổi lễ ký kết, hoạt động bốc thăm phân chia bảng đấu đã diễn ra. Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1/4 đến 14/4 tại sân vận động Thành Long (TPHCM).

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: TPHCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có Becamex TPHCM, Hà Nội I, Đà nẵng, Đắk Lắk.