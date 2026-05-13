Sinner vào tứ kết Rome Masters, san bằng kỷ lục lịch sử của Djokovic

Chỉ một ngày sau khi cân bằng thành tích toàn thắng 25 trận đầu mùa tại các giải Masters 1000 của Novak Djokovic, Jannik Sinner tiếp tục tạo cột mốc đáng nhớ khi san bằng kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử Masters 1000 do chính tay vợt người Serbia nắm giữ.

Sinner đã thắng 26 trận liên tiếp từ đầu mùa giải 2026 tại các giải Masters 1000 (Ảnh: Getty).

Trận đấu tâm điểm tại Foro Italico chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của tay vợt số 1 thế giới. Trước một Andrea Pellegrino đầy hưng phấn sau khi vượt qua vòng loại, Sinner vẫn cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp khi làm chủ hoàn toàn thế trận. Với lối chơi đa dạng, tay vợt 24 tuổi liên tục dồn ép đối thủ bằng những cú đánh cuối sân uy lực, kết hợp cùng các pha bỏ nhỏ tinh tế để khai thác triệt để vị trí đứng sâu của Pellegrino.

Sau 1 giờ 30 phút thi đấu, hạt giống số 1 dễ dàng khép lại trận đấu với tỷ số 6-2, 6-3, đồng thời nâng chuỗi thành tích đối đầu với các tay vợt đồng hương lên con số 19 trận toàn thắng.

Chiến thắng này không đơn thuần là một tấm vé đi tiếp, mà còn đưa Sinner vào ngôi đền của những kỷ lục. Việc san bằng chuỗi 31 trận thắng của Djokovic tại cấp độ Masters 1000 là minh chứng cho sự ổn định đến đáng kinh ngạc của anh. Hiện tại, tay vợt người Italy đang hướng tới mục tiêu trở thành người thứ hai trong lịch sử, sau Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters, danh hiệu dành cho người vô địch cả 9 giải Masters 1000.

Nhìn lại hành trình 6 tháng qua, Sinner gần như không có đối thủ. Kể từ sau lần phải bỏ cuộc tại Thượng Hải hồi tháng 10 năm ngoái, anh đã trải qua một chuỗi phong độ huy hoàng. Mới tuần trước tại Madrid, Sinner đã đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên thâu tóm 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp, trải dài từ Paris, Indian Wells, Miami cho đến Monte Carlo. Giờ đây, với tư cách là á quân mùa trước, anh đang gánh vác kỳ vọng của cả dân tộc để trở thành tay vợt chủ nhà đầu tiên vô địch tại Rome kể từ thời của Adriano Panatta năm 1976.

Andrea Pellegrino không thể tiếp tục gây bất ngờ khi phải đối đầu với Sinner (Ảnh: Getty).

Ở phía bên kia lưới, dù thất bại nhưng Andrea Pellegrino vẫn có quyền tự hào về hành trình của mình. Ở tuổi 29, việc lần đầu tiên lọt vào vòng chính một giải Masters 1000 và đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Frances Tiafoe đã giúp anh có bước nhảy vọt 32 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Dự kiến, Pellegrino sẽ xác lập thứ hạng cao nhất sự nghiệp ở vị trí 123 vào tuần tới.

Sau khi vượt qua thử thách mang tên Pellegrino, Jannik Sinner sẽ tiến vào tứ kết để đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Andrey Rublev và Nikoloz Basilashvili. Với phong độ "hủy diệt" như hiện tại, người hâm mộ đang chờ đợi Sinner sẽ tiếp tục xô đổ những cột mốc mới để khẳng định vị thế độc tôn của mình trong làng quần vợt thế giới.