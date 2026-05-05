Djokovic hẹn quyết đấu Sinner ở chung kết Rome Masters 2026

Giải ATP Masters 1000 sân đất nện cuối cùng trong năm Rome Masters 2026 diễn ra tại Italy từ ngày 6/5 đến 17/5. Carlos Alcaraz không dự giải đấu này do chấn thương, thậm chí ngôi sao người Tây Ban Nha lỡ hẹn cả Roland Garros vào cuối tháng 5.

Sinner và Djokovic có thể gặp nhau ở chung kết Rome Masters 2026 (Ảnh: Reuters).

Theo kết quả bốc thăm tối 4/5, Jannik Sinner (hạt giống số 1) khác nhánh đấu với Novak Djokovic (hạt giống số 3) và Alexander Zverev (hạt giống số 2). Người hâm mộ chờ đợi màn so tài kinh điển giữa Sinner và Djokovic ở chung kết tại Italy.

Djokovic được miễn thi đấu vòng 1, anh sẽ gặp Marton Fucsovics hoặc người thắng từ vòng loại ở vòng 2. Những đối thủ tiềm năng tiếp theo của ngôi sao người Serbia là Ugo Humbert (vòng 3), Karen Khachanov (vòng 4).

Nếu tiến vào tứ kết, tay vợt nước chủ nhà Lorenzo Musetti là đối thủ lớn nhất mà Djokovic có thể chạm trán. Trước khi chờ đợi trận chung kết trong mơ với Sinner, Djokovic nhiều khả năng phải vượt qua Zverev ở bán kết.

Hành trình tiến vào bán kết của Zverev cũng không hề đơn giản, tay vợt người Đức phải vượt qua các đối thủ như Taylor Fritz, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Casper Ruud hay Jakub Lehecka trước khi nghĩ đến màn so tài cùng Djokovic.

Chặng đường của Jannik Sinner cũng không hề đơn giản, anh sẽ đối đầu Sebastian Ofner (Áo) hoặc Alex Michelsen (Mỹ) ở vòng 2. Ngôi sao người Italy có thể chạm trán đối thủ khó chơi như Matteo Berrettini, Jiri Mensik hay Frances Tiafoe ở vòng 3.

Jannik Sinner vô địch liên tiếp 4 giải ATP Masters 1000 trong năm 2026 (Ảnh: Getty).

Đến vòng 4, đối thủ lớn nhất mà Sinner có thể giáp mặt là ngôi sao đang lên Arthur Fils. Nếu tiến vào tứ kết, Ben Shelton hoặc Andrey Rublev là những đối thủ tiềm năng của tay vợt số một thế giới.

Ở bán kết, Jannik Sinner có thể so tài cùng Felix Auger-Aliassime hoặc Daniil Medvedev. Nếu tiến vào trận đấu cuối cùng, hai đối thủ lớn nhất tranh chức vô địch với SInner là Djokovic hoặc Zverev.

Jannik Sinner đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ khi vô địch liên tiếp 5 giải đấu ATP Masters 1000 gồm Paris Masters 2025 và Miami Open, Indian Wells, Monte Carlo Masters, Madrid Open năm nay. Ở Rome Masters 2026 trên sân nhà, ngôi sao người Italy kỳ vọng vô địch để hoàn tất bộ sưu tập 9 danh hiệu ATP Masters 1000.

Trên bảng xếp hạng ATP được công bố ngày 4/5, Sinner tiếp tục dẫn đầu với 14.350 điểm, bỏ xa các đối thủ phía sau là Carlos Alcaraz (12.960 điểm), Alexander Zverev (5.805 điểm), Novak Djokovic (4.700 điểm), Felix Auger-Aliassime (4.050 điểm). Biến động duy nhất trong top 10 là Daniil Medvedev (3.460 điểm) vươn lên thứ 9 còn Lorenzo Musetti (3.415 điểm) rơi xuống thứ 10.