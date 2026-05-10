Sinner khởi đầu thuận lợi tại Rome Masters, nối dài mạch thắng

Jannik Sinner đã khởi đầu hành trình chinh phục Career Golden Masters tại Rome Masters bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước tay vợt người Áo Sebastian Ofner vào rạng sáng 10/5, qua đó giành quyền vào vòng ba.

Tay vợt số 1 thế giới vừa lập nên cột mốc lịch sử tại Madrid tuần trước, khi trở thành người đầu tiên vô địch 5 giải ATP Masters 1000 liên tiếp. Chuỗi danh hiệu ấn tượng này bao gồm các giải đấu ở Paris, Indian Wells, Miami và Monte Carlo trong vòng 6 tháng qua.

Sinner khởi đầu suôn sẻ ở trận ra quân tại Rome Masters (Ảnh: Getty).

Với chuỗi thành công vang dội này, Sinner hiện chỉ còn thiếu chức vô địch Rome để gia nhập Novak Djokovic, trở thành tay vợt nam thứ hai hoàn tất Career Golden Masters, chiến tích giành đủ cả 9 danh hiệu Masters 1000 kể từ khi hệ thống này ra đời vào năm 1990.

Trong màn trình diễn áp đảo trên sân nhà, Sinner đã hoàn toàn lấn lướt Ofner bằng những cú đánh uy lực và sự ổn định đáng kinh ngạc từ cuối sân. Sau khi chỉ mắc 5 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên, tay vợt người Italy tiếp tục tung ra một cú bỏ nhỏ hoàn hảo ở đầu set hai để bẻ game giao bóng của đối thủ, qua đó kiểm soát hoàn toàn thế trận.

“Thật tuyệt vời khi được trở lại đây. Ở trận đầu tiên, điều quan trọng nhất là không để thua. Đẳng cấp sẽ dần cải thiện theo từng ngày. Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Ngay từ ngày đầu tiên, giải đấu này đã luôn rất đặc biệt đối với tôi. Mỗi năm khi trở lại, bạn sẽ nhìn lại hành trình của mình trong suốt một năm qua. Là một người Italy, rất nhiều điều có thể thay đổi chỉ trong một năm. Tôi rất vui khi được thi đấu tại đây”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng sau 1 giờ 31 phút, Sinner đã nâng chuỗi trận thắng ở cấp độ Masters 1000 lên con số 29, cân bằng thành tích dài thứ ba trong lịch sử hệ thống này của huyền thoại Roger Federer.

Sinner từng vào chung kết tại Rome cách đây 12 tháng và đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt Italy đầu tiên vô địch giải đấu kể từ Adriano Panatta năm 1976. Đối thủ tiếp theo của tay vợt 24 tuổi sẽ là Alexei Popyrin, người đã vượt qua Jakub Mensik với tỷ số 6-3, 2-6, 6-4 sau 2 giờ 11 phút thi đấu.

Ofner đã vô địch hai giải ATP Challenger trong năm nay, và lần đầu đối đầu Sinner ở cấp độ ATP Tour. Trước đó, hai tay vợt từng chạm trán tại một giải Challenger ở Italy vào năm 2019, khi Sinner còn là một thiếu niên và đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 6-4 tại Ortisei.