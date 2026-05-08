Kỷ lục mới chờ đợi Jannik Sinner ở Rome Masters 2026

Giải ATP Masters 1000 sân đất nện cuối cùng của năm - Rome Masters đã khởi tranh tại Italy từ ngày 6/5. Jannik Sinner được miễn thi đấu vòng 1 và anh sẽ ra sân trận mở màn trên sân nhà vào sáng mai (9/5).

Jannik Sinner đang trải qua chuỗi trận thăng hoa, anh hoàn tất 5 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp sau khi đăng quang ở Paris Masters 2025 cùng Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters và Madrid Open năm nay.

Jannik Sinner sẵn sàng chinh phục Rome Masters trên sân nhà (Ảnh: ATP).

Ngôi sao 24 tuổi đã đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt đầu tiên kể từ khi hệ thống ATP Masters 1000 ra đời vào năm 1990 giành trọn vẹn 4 danh hiệu ATP Masters đầu tiên của mùa giải.

Với chức vô địch Madrid Open 2026, Sinner đã sở hữu tổng cộng 15 danh hiệu lớn bao gồm 4 Grand Slam, 2 chức vô địch ATP Finals và 9 danh hiệu ATP Masters 1000. Sinner cân bằng thành tích với Carlos Alcaraz, người từng tạo ra khoảng cách 4 danh hiệu sau chức vô địch Australian Open vào tháng 1.

Với việc Carlos Alcaraz chấn thương và lỡ hẹn Rome Masters, Roland Garros, Sinner không chỉ có cơ hội củng cố vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP, mà anh còn có thể gia tăng khoảng cách về danh hiệu với ngôi sao người Tây Ban Nha.

Nếu lên ngôi ở Rome Masters 2026, Sinner sẽ viết tiếp lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên vô địch 5 giải ATP Masters 1000 liên tiếp từ đầu năm. Ngoài ra, ngôi sao người Italy sẽ là tay vợt thứ hai trong lịch sử giành trọn vẹn cả 9 danh hiệu ATP Masters 1000, sau Novak Djokovic.

Năm ngoái, Sinner bị treo giò 3 tháng và khi tái xuất, anh giành ngôi á quân Rome Masters sau thất bại trước Alcaraz ở chung kết. Tuy nhiên năm nay, với phong độ ấn tượng như hiện tại, ngôi sao 24 tuổi là ứng cử viên số một cho chức vô địch trên sân nhà.