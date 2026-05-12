AFC: “Nhiệm vụ của U17 Việt Nam trước U17 UAE rất đơn giản”

Ở lượt đấu cuối cùng bảng C diễn ra vào 0h ngày 14/5 (theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam gặp U17 UAE, còn U17 Hàn Quốc đối đầu với U17 Yemen.

Trước lượt đấu này, trang chủ của AFC viết: “Đối với đội tuyển U17 Việt Nam, nhiệm vụ của họ rất đơn giản, đó là giành chiến thắng trước U17 UAE. Chiến thắng này, nếu xảy ra, sẽ đưa đội tuyển U17 Việt Nam vào vòng đấu loại trực tiếp, bất chấp các kết quả còn lại”.

“Nhiệm vụ của đội bóng đến từ Đông Nam Á đó là giữ được sự tập trung, cũng như tránh những sai sót từng khiến họ phải trả giá đắt trong trận đấu với U17 Hàn Quốc cách đây ít ngày”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á viết thêm.

Sau 2 lượt trận, U17 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng C, với 4 điểm. Đội tuyển U17 Việt Nam có cùng 3 điểm với U17 Yemen, nhưng chúng ta tạm xếp trên đối thủ nhờ hơn kết quả đối đầu trực tiếp. U17 Việt Nam đứng nhì bảng C.

Trong khi đó, U17 UAE xếp cuối bảng với chỉ một điểm sau 2 lượt trận. AFC bình luận về tình thế của đội bóng xứ sở Ả rập ở thời điểm hiện tại: “Chiến thắng trước U17 Việt Nam sẽ là lựa chọn duy nhất của U17 UAE, sau khi đội này để vuột mất chiến thắng trong cả 2 trận đấu trước đó”.

“Bàn thua ở cuối trận khiến họ chỉ giành được một điểm trước Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên. Sau đó, U17 UAE họ không thể ngăn chặn được sức tấn công mạnh mẽ của Yemen ở lượt trận thứ hai.

U17 UAE một lần nữa dẫn trước U17 Yemen, nhưng họ để cho đối thủ giành chiến thắng chung cuộc. UAE không thể để xảy ra những sai sót tương tự, nếu họ vẫn còn muốn tiến vào vòng tiếp theo”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của AFC.

Thậm chí, trong tình thế hiện tại, U17 Việt Nam có khi không cần phải thắng U17 UAE. Trong trường hợp U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U17 Yemen ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, chỉ cần U17 Việt Nam hòa U17 UAE, chúng ta sẽ giành quyền vào tứ kết.

Những đội lọt vào tứ kết giải U17 châu Á năm nay cũng sẽ giành quyền vào vòng chung kết World Cup U17 năm 2026, diễn ra ở Qatar.