Sau hai tháng "mắc kẹt", 6 VĐV tham dự Olympic được trở về nhà

Dân trí Sau khi tham dự Olympic, 6 VĐV của Quốc đảo Cook đã bị "mắc kẹt" ở New Zealand vì lệnh cách ly.

Quốc đảo Cook có 6 VĐV tham dự Olympic 2020. Họ không giành được tấm huy chương nào ở giải đấu vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, sau khi Olympic kết thúc, họ (các VĐV và người dẫn đoàn) đã trải qua hành trình đầy ác mộng.

Các VĐV Quốc đảo Cook trong lễ diễu hành ở Olympic 2020.

Cụ thể, sau khi rời Nhật Bản vào tuần thứ 2 của tháng 8, họ đã lên đường trở về nước. Tại đây, nhóm VĐV này phải đi qua Christchurch, New Zealand và bị cách ly 2 tuần tại đây.

Điều đáng nói là sau khi di chuyển tới Auckland, họ tiếp tục… cách ly khi chính quyền thành phố cấm người dân ra đường.

Mãi tới hôm qua, khi New Zealand nới lỏng lệnh giãn cách, các thành viên của đoàn thể thao Quần đảo Cook cũng được trở về quê hương của họ.

Quần đảo Cook nằm trong một chuỗi 15 hòn đảo tự quản liên kết chặt chẽ với New Zealand. Do đó, nếu muốn trở về quê hương, các VĐV này bắt buộc phải đi qua New Zealand.

Chia sẻ trên tờ Cook Islands News, người dẫn đoàn Hugh Graham chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua một số ngày tốt và một số ngày tệ hại. Tôi muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ cho đoàn thể thao Quần đảo Cook trong thời gian chúng tôi mắc kẹt ở New Zealand. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải cách ly thêm 14 tuần nữa (ở Quần đảo Cook), mới được trở về đoàn tụ với gia đình".

Quần đảo Cook bắt đầu tham dự Olympic từ năm 1988 tới nay nhưng vẫn chưa có được huy chương nào.

