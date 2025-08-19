Sau bán kết Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 - Kỳ vọng tương lai bứt phá

Hai bàn thắng sớm của Aideen Keane và Leticia McKenna đặt tuyển nữ Việt Nam vào thế rượt đuổi, trước khi Bích Thùy thắp lên hy vọng ở phút 88. Dù thời gian không đủ để xoay chuyển cục diện, khoảnh khắc ấy đã khiến cả khán đài bùng nổ, như một lời khẳng định rằng các cô gái Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc.

Những giấc mơ cần được chở che

Sau trận đấu, Aideen Keane gọi tấm vé vào chung kết là một “giấc mơ siêu thực”. Nhưng cô không quên dành sự tôn trọng cho đối thủ và khán giả Việt Nam - những người đã biến 90 phút trên sân thành một “trận chiến đúng nghĩa” bằng sự cổ vũ không ngừng nghỉ. Ngay khoảnh khắc đó, có lẽ, thành công chưa bao giờ chỉ là chiến thắng của riêng một đội bóng, mà còn là sự cộng hưởng từ khán giả, từ những người tiếp thêm ngọn lửa để giấc mơ trở nên thật hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam và Australia tranh đấu (Ảnh: Anh Đức).

Nếu Keane nhắc đến sự cộng hưởng sức mạnh từ bên ngoài, thì Leticia McKenna lại chạm đến chiều sâu bên trong. Cô nói về gia đình như chốn nương tựa, về may mắn khi còn đủ khỏe mạnh để theo đuổi bóng đá, và gửi gắm lời khuyên cho những cô gái đang còn lưỡng lự trước đam mê: “Hãy cứ tiếp tục chơi, và chơi hết mình".

Nước mắt Lạch Tray và ý chí vươn lên

Nếu những chia sẻ của Keane và McKenna cho thấy mọi giấc mơ đều cần được bảo vệ để có thể vươn xa, bảo vệ bằng niềm tin của chính mình, bằng tình yêu thương từ gia đình, bằng sự cổ vũ từ những người xung quanh, thì chính những cô gái Việt Nam lại là minh chứng sống động cho điều ấy.

Tại phòng họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào cảm ơn khán giả, ghi nhận những nỗ lực của học trò và sự cổ vũ của khán giả.

“Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ủng hộ như thế này…, trận tới phải tốt hơn”, ông nói.

Lời ông nói vừa là sự tri ân, vừa là lời hứa tiếp tục bước về phía trước. Còn Bích Thùy, người đã thắp lên hy vọng với bàn thắng ở phút 88, cố giấu những giọt nước mắt: “Chúng tôi buồn vì chưa đáp lại kỳ vọng, nhưng sẽ sốc lại tinh thần để giành huy chương đồng”. Khoảnh khắc ấy, cả nỗi buồn và quyết tâm cùng hiện hữu trong đôi mắt cô, như một lời khẳng định rằng thất bại không bao giờ là dấu chấm hết.

Không chỉ ghi bàn, Bích Thùy còn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận, phần thưởng xứng đáng cho ý chí kiên cường. Những giọt nước mắt trên sân Lạch Tray tối 16/8 vì thế không phải là hoàn toàn tiếc nuối cho sự thất bại, mà còn là minh chứng cho niềm tự hào khi các cô gái đã chiến đấu đến giây cuối cùng, đã bảo vệ trọn vẹn màu cờ trên ngực áo, và sẵn sàng bứt phá cho hành trình phía trước.

Đội tuyển nữ Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở trận tranh hạng ba vào ngày 19/8 (Ảnh: Anh Đức).

Giải đấu ASEAN MSIG Serenity Cup™ năm nay với sự đồng hành của MSIG là một dấu ấn cho sự đồng hành cùng bóng đá nữ, nhưng đó còn là những gửi gắm, muốn bứt phá tương lai.

Trên sân cỏ, đó là giữ chắc khung thành, kiên định với chiến thuật. Ngoài đời, đó là gìn giữ ước mơ, từ việc tiếp tục theo đuổi bóng đá, dấn thân vào công việc, khởi nghiệp, hay đơn giản là sống trọn vẹn với lựa chọn của mình. Khi biết bảo vệ điều quan trọng, mỗi cô gái sẽ có thêm sức mạnh để bứt phá khỏi khuôn mẫu và giới hạn.

Trước đối thủ vượt trội thể hình, các cầu thủ Việt Nam vẫn kiên trì cầm bóng, tạo cơ hội và chiến đấu đến cùng. Họ đã bảo vệ mục tiêu bằng tất cả ý chí, và mở ra một tương lai bằng tinh thần không lùi bước. Lời nhắn của Keane và McKenna cũng như một cuốn “sổ tay tinh thần”, theo đuổi ước mơ là hành trình dài, có thăng có trầm; cần đến tình yêu, sự bền bỉ và cả điểm tựa gia đình, đồng đội.

Trận bán kết tại Lạch Tray khép lại với nhiều cảm xúc, nhưng hành trình này mới chỉ bắt đầu. Những giọt mồ hôi, bàn thắng và cả nước mắt tự hào đã nhắc rằng giấc mơ chỉ có thể vươn xa khi được gìn giữ bằng niềm tin và sự kiên định. Đó cũng là lý do MSIG lựa chọn đồng hành cùng bóng đá nữ - để công nhận giá trị, tiếp thêm sức mạnh và cổ vũ cho sự trỗi dậy của những nhà vô địch.

Ngày 19/8, những trận đấu cuối cùng của MSIG Serenity Cup™ sẽ diễn ra: Việt Nam gặp Thái Lan lúc 16h30 trong trận tranh hạng ba, và Australia đối đầu Myanmar lúc 20h trong trận chung kết. Cùng nhau dõi theo và tiếp sức cho các cô gái, để chứng kiến khoảnh khắc Đông Nam Á viết tiếp câu chuyện bứt phá của mình.