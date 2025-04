Sao Việt kiều liên tục "nổ súng", gây tiếng vang ở châu Âu

Trong trận đấu ở vòng 31 giải vô địch quốc gia Bulgaria, Slavia Sofia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Hebar. Trong đó, tài năng gốc Việt, Chung Nguyen Do, đã đóng góp bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 8.

Chung Nguyen Do (số 18) thi đấu tốt ở CLB Slavia Sofia (Ảnh: Slavia Sofia).

Sau pha dứt điểm của cầu thủ Slavia Sofia, thủ môn đối phương đẩy bóng bật ra, Chung Nguyen Do đã ập vào dứt điểm rất nhanh tung lưới Hebar.

Dù là tiền vệ trung tâm (có thiên hướng phòng ngự) nhưng Chung Nguyen Do lại liên tiếp ghi bàn trong thời gian qua. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2005 đã lập công trong trận đấu với Botev Vratsa cũng từ một pha dứt điểm khác trong vòng cấm.

Trong mùa giải này, Chung Nguyen Do là nhân tố vô cùng quan trọng của Slavia Sofia khi ra sân 25 trận đấu ở giải vô địch quốc gia Bulgaria. Hai bàn thắng trong vòng hơn 10 ngày qua mới là những pha lập công đầu tiên của tiền vệ này cho CLB Slavia Sofia ở mùa giải này.

Đáng tiếc, Slavia Sofia đã thất bại trong cuộc đua giành quyền lọt vào top 8 dù có cùng 42 điểm như Beroe nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Họ bị đẩy xuống vị trí thứ 9 và phải thi đấu ở vòng đua trụ hạng.

Chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt hiện định giá Chung Nguyen Do ở mức 250.000 euro (hơn 7,3 tỷ đồng). Cầu thủ này được dự đoán sẽ còn tăng giá chóng mặt trong tương lai nếu phát triển đúng hướng ở Bulgaria.

Chung Nguyen Do là cầu thủ Việt kiều hiếm hoi thi đấu ở hạng đấu cao nhất ở châu Âu. Tiền vệ của Slavia Sofia vừa được gọi lên đội U21 Bulgaria ở đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 3 vừa qua. Trong đó, cầu thủ này đã đá chính trong trận hòa 1-1 của U21 Bulgaria và U21 Hy Lạp.

Chung Nguyen Do là một trong số những cầu thủ Việt kiều đáng chú ý (Ảnh: Slavia Sofia).

Chung Nguyen Do có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Do đó, cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam và Bulgaria. Trước tình hình đó, tờ Telegraph của Bulgaria đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Bulgaria nhanh chóng trao cơ hội cho Chung Nguyen Do ở đội tuyển quốc gia, tránh việc đội tuyển Việt Nam mời gọi.

Tờ báo này viết: "Liên đoàn bóng đá Bulgaria phải có nghĩa vụ làm mọi thứ trong khả năng của mình để không cho phép cầu thủ tài năng này thi đấu cho đội tuyển quốc gia khác ngoài Bulgaria. Cầu thủ trẻ này là thành viên U17 và U19 Bulgaria nhưng điều đó không thể ngăn cản Chung Nguyen Do chơi cho đội tuyển Việt Nam vì FIFA cho phép điều đó.

Trong bối cảnh đội tuyển Bulgaria thiếu hụt tài năng lớn, việc giữ chân Chung Nguyen Do vô cùng cần thiết. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy thi đấu cho đội tuyển Bulgaria, thay vì lựa chọn đội tuyển Việt Nam".

Việc Liên đoàn bóng đá Bulgaria tìm mọi cách "trói chân" Chung Nguyen Do khiến cho đội tuyển Việt Nam khó cạnh tranh. Đội tuyển Bulgaria đang xếp thứ 82 thế giới và có khả năng cạnh tranh suất tham dự World Cup hay Euro. Hơn nữa, Chung Nguyen Do cũng quen với môi trường bóng đá châu Âu nên rất khó để anh lựa chọn đội tuyển Việt Nam, dù đây là đội bóng quê hương của bố mẹ anh.