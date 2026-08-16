Quang Hải nối dài kỷ lục, khiến cầu thủ Malaysia đá phản lưới nhà

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trận đấu này diễn ra ở sân Kuala Lumpur (Malaysia) tối 16/8.

Quang Hải lập kỷ lục mới 85 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

Đáng chú ý, bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của đội tuyển Việt Nam đến từ pha đá phản lưới nhà của Faris Danish bên phía Malaysia. Trước khi Faris Danish đá phản lưới nhà, Quang Hải chính là người thực hiện đường chuyền rất khó chịu.

Cầu thủ Malaysia buộc phải phá bóng sau đường chuyền của Quang Hải, trước khi bóng vô tình đi vào lưới nhà. Nếu Faris Danish không đưa chân ra phá bóng, rất có thể đường chuyền của Quang Hải đã đến được vị trí của Đình Bắc. Khi đó, Đình Bắc sẽ đối mặt với thủ môn Azri Ghani của Malaysia.

Dấu ấn của Quang Hải vì thế trong bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam tối 16/8 rất lớn. Đây cũng là trận đấu mà Quang Hải tiếp tục phá kỷ lục của chính mình. Quang Hải có trận đấu thứ 85 khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh dần bỏ xa kỷ lục 83 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam của cựu tiền đạo Lê Công Vinh.

Các đồng đội và HLV Kim Sang Sik tôn vinh Quang Hải sau bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

Trong tổng số 85 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, Quang Hải đã ghi 15 bàn thắng. Tại ASEAN Cup 2026, cầu thủ đang chơi cho CLB Công an Hà Nội đã ghi một bàn thắng, ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 ở vòng bảng.

Quang Hải có thể không còn thường xuyên thi đấu chính thức ở đội tuyển Việt Nam, nhưng anh vẫn có thể vào sân ở hiệp hai của từng trận đấu. Khả năng gây đột biến của Quang Hải vẫn rất tốt, hữu dụng với đội tuyển quốc gia ở nửa sau của các trận đấu.

Chính vì thế, khả năng Quang Hải gia tăng số lượng trận đấu của mình cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới là khả năng rất cao.

Nếu đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik đạt được kết quả có lợi trước Malaysia ở trận bán kết lượt về ngày 19/8 tới đây, chúng ta sẽ có thêm các trận chung kết lượt đi (ngày 22/8) và lượt về (ngày 26/8).

Quang Hải có thể thi đấu ở cả ba trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (trong trường hợp chúng ta vào chung kết).