Quang Hải ghi siêu phẩm, CLB Công an Hà Nội đánh bại SL Nghệ An

Không chỉ có lợi thế sân nhà, CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn về mọi mặt so với SL Nghệ An. Đội bóng ngành Công an tự tin giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi CLB Nam Định trong cuộc đua vô địch V-League năm nay.

Tình huống xử lý bóng của Bùi Hoàng Việt Anh (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà dâng cao đội hình chơi tấn công. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội khách.

Phút thứ 8, ngoại binh Olaha có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm CLB Công an Hà Nội trước khi dứt điểm ở góc hẹp. May cho đội chủ nhà khi thủ thành Nguyễn Filip cản phá xuất sắc.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù xuất phát với đội hình trẻ trung nhưng các cầu thủ SL Nghệ An thi đấu khá tự tin trước nhà đương kim vô địch. Đội khách chơi phòng ngự phản công gây ra nhiều khó khăn với CLB Công an Hà Nội.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, sức ép mà các cầu thủ Công an Hà Nội tạo ra về phía khung thành đội bóng xứ Nghệ là chưa đủ lớn để có thể khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm.

Văn Thanh ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Thành Đông).

Phút 41, Quang Hải trả bóng ngược ra để Hồ Tấn Tài từ tuyến hai băng lên tung cú sút căng và chìm. Bóng đi xuyên qua một loạt đôi chân chủ nhà nhưng sát sạt cột dọc khung thành SL Nghệ An. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

SL Nghệ An thi đấu đầy nỗ lực (Ảnh: Thành Đông).

Sang hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn là đội chiếm thế trận. Phút 55, Văn Thanh treo bóng vào vòng cấm để Jeferson Elias tì đè tốt, trước khi dứt điểm đưa bóng đi lập bập khiến thủ môn Văn Việt không thể cản phá. Tuy nhiên sau khi tổ VAR kiểm tra, xác định đã có lỗi việt vị của tiền đạo chủ nhà.

Quang Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ 2 phút sau, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Thanh băng xuống đầy tốc độ. Cầu thủ chạy cánh quê Hải Dương lốp bóng kỹ thuật chính xác trong pha đối mặt với thủ môn Văn Việt, mở tỷ số trận đấu.

SL Nghệ An không thể tìm được bàn danh dự (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 70, Mario Zebic chớp cơ hội sút tung lưới CLB Công an Hà Nội, tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với trung vệ đội khách.

CLB Công an Hà Nội đang thể hiện phong độ ấn tượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước khi trận đấu khép lại, Công an Hà Nội được hưởng pha đá phạt hàng rào ở vị trí sát vòng cấm đội khách. Quang Hải là người thực hiện cú đá căng và chìm tung lưới SL Nghệ An, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Đội hình xuất phát:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Tiến Dụng, Văn Phương, Tấn Tài, Văn Thanh, Junior Janio, Geovane, Quang Hải, Văn Luân, Elias

SL Nghệ An: Nguyễn Văn Việt, Văn Thành, Zebic, Đình Hoàng, Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh, Văn Việt, Bá Quyền, Quang Tú, Olaha, Success