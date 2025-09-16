Phù Đổng Giao Đơn 2025: Cầu nối gắn kết cộng đồng tài xế ShopeeFood

Giải đấu không chỉ là nơi mang đến những trận cầu sôi động mà còn là cầu nối để các tài xế ở khắp mọi miền gặp gỡ, giao lưu.

Giải đấu thắp lửa đam mê sân cỏ cho cộng đồng tài cam

Với 272 cầu thủ là tài xế từ 24 đội bóng, cùng trải qua 48 trận đấu kịch tính, giải bóng đá Phù Đổng Giao Đơn 2025 đã khép lại thành công sau 10 ngày tranh tài sôi nổi (20-29/8) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giải đấu không chỉ tìm ra những ngôi vương xứng đáng: đội FC Night Nine (TPHCM), đội Du Lịch (Hà Nội) và đội SPFC (Đà Nẵng); mà còn mang đến những phút giây bùng nổ, tràn đầy cảm xúc cho cộng đồng tài xế.

Giải đấu Phù Đổng Giao Đơn 2025 diễn ra trong vòng 10 ngày, từ 20/8 đến 29/8 tại ba điểm cầu trên toàn quốc (Ảnh: BTC).

Bên cạnh chức vô địch, nhiều tập thể và cá nhân cũng được vinh danh với màn trình diễn ấn tượng như Vua phá lưới, Găng tay vàng… góp phần tạo nên mùa giải rực lửa (Ảnh: BTC).

Bác tài Tuấn Khang (27 tuổi, TPHCM) cho biết, giải đấu là dịp để anh cháy hết mình với môn thể thao vua - điều hiếm khi anh có cơ hội thực hiện giữa những ngày chạy đơn bận rộn. “Tôi mê bóng đá từ lâu nhưng ít khi có dịp ra sân. Nhờ giải đấu, tôi được sống lại đam mê trên sân cỏ đầy nhiệt huyết, lại kết thêm nhiều đồng đội mới cùng chung sở thích”, anh chia sẻ.

Những cái bắt tay tươi cười, tiếng hò reo biến mỗi trận đấu thành một ngày hội của tinh thần đồng đội và sự gắn kết (Ảnh: BTC).

Còn với bác tài Hoàng Huy (35 tuổi, Đà Nẵng), tình đồng đội là giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại. “Từ những buổi tập luyện chung mà anh em chúng tôi gắn bó hơn, đến khi vào sân thì hỗ trợ nhau hết sức, thi đấu hết mình. Sau giải, anh em từ chỗ xa lạ thành quen, giờ đi làm có khó khăn gì cũng có thể gọi nhau hỗ trợ”, anh Huy bộc bạch.

Từ giải đấu nội bộ đến cầu nối gắn kết cộng đồng tài xế toàn quốc

Song song với nỗ lực nâng cao thu nhập, ShopeeFood chú trọng chăm lo đời sống tinh thần của cộng đồng tài xế. Giải đấu là minh chứng rõ nét khi mang đến sân chơi đầy kết nối.

Ra mắt từ năm 2022 như một sân chơi phong trào, sau 4 năm, Phù Đổng Giao Đơn trở thành hoạt động gắn kết quen thuộc của cộng đồng tài xế. Đến năm 2025, giải đấu mở rộng quy mô toàn quốc, quy tụ đông đảo tài xế ở cả ba thành phố lớn. Từ những trận cầu mãn nhãn, giải đấu đã khắc họa nên hình ảnh rất mới của cộng đồng tài xế ShopeeFood: năng động, nhiệt huyết và tràn đầy tinh thần Săn đơn đỉnh - Thể thao đỉnh”.

Sau chặng đường 4 mùa giải, Phù Đổng Giao Đơn 2025 đã phát triển thành sân chơi quy mô toàn quốc, quy tụ đông đảo tài xế ShopeeFood tranh tài sôi nổi (Ảnh: BTC).

Đồng hành cùng giải đấu, Castrol - thương hiệu dầu nhớt công nghiệp toàn cầu cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh để các bác tài không chỉ “cháy” trên sân cỏ, mà còn vững vàng tay lái mỗi ngày.

Nhờ việc tổ chức chuyên nghiệp, giải đấu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đội ngũ tài xế.

Anh Quang Nhật (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Giải đấu được tổ chức bài bản từ khâu hậu cần, sân bãi, đến lịch thi đấu nên anh em háo hức tham gia. Tôi mong ShopeeFood có thể tổ chức giải đấu thường xuyên hơn để anh em có thêm cơ hội gắn bó, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm động lực trong công việc hằng ngày”.

Phù Đổng Giao Đơn 2025 đã trở thành một ngày hội thể thao đúng nghĩa, nơi các "tài cam" vừa rèn luyện sức khỏe, vừa sẻ chia niềm vui sau tay lái (Ảnh: BTC).

Khép lại mùa giải, Phù Đổng Giao Đơn 2025 đã mang đến những ngày hội thể thao giàu cảm xúc cho cộng đồng tài xế ShopeeFood. Đồng thời, giải đấu cũng góp phần khẳng định và tôn vinh những giá trị bền vững: tinh thần nhiệt huyết, tình đồng đội và sự gắn kết, tiếp thêm động lực tinh thần giúp các bác tài thêm tự tin trên chặng đường phía trước.